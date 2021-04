థాయిలాండ్‌లో మార్చి 27న ‘మిస్‌ గ్రాండ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌’ అందాల పోటీలు జరిగాయి. ఆ పోటీల్లో మయన్మార్‌ మోడల్‌ హ్యాన్‌ లే గెలవలేకపోయింది! అయితే ఆమెను ఒక ‘పరమోద్వేగిని’గా లోకం తన హృదయానికి హత్తుకుంది. ఆ అందాల పోటీ వేదికపై హ్యాన్‌ లే.. ‘తక్షణం మీ సహాయం కావాలి’ అంటూ చేసిన ప్రసంగం ప్రపంచ దేశాలను కదిలించింది. చెమరించిన కళ్లతో జడ్జిలు, పోటీలో పాల్గొన్న మిగతా అమ్మాయిలు హ్యాన్‌ లే లోని ఆత్మసౌందర్యాన్ని దర్శించారు. మయన్మార్‌లో ఇప్పుడేం జరుగుతోందో తెలిసిందే! ప్రపంచం ఇప్పుడేం చేయాలో హ్యాన్‌ లే తన ప్రసంగంలో తెలియజెప్పింది. మయన్మార్‌లో సైనిక పాలకులు పాల్పడుతున్న అరాచకాలకు అడ్డకట్ట వేయాలని హ్యాన్‌ లే అభ్యర్థించింది.

థాయిలాండ్‌లో 2013లో ప్రారంభమై, గత ఏడేళ్లుగా ‘మిస్‌ గ్రాండ్‌ థాయిలాండ్‌’, ‘మిస్‌ గ్రాండ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ థాయిలాండ్‌’ అందాల పోటీలు జరుగుతున్నాయి. మిస్‌ గ్రాండ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ టైటిల్‌ను ఈ ఏడాది అమెరికా అందాల రాణి అబెనా అపయా గెలుచుకున్నారు. మొత్తం 63 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. సమంతా (ఫిలిప్పీన్స్‌) ఫస్ట్‌ రన్నర్‌–అప్‌గా, ఇవానా (గటెమలా) సెకండ్‌ రన్నర్‌–అప్‌గా విజయం సాధించారు. మయన్మార్‌ నుంచి పోటీలో పాల్గొన్న హ్యాన్‌ లే ఈ మూడు స్థానాలలో లేనప్పటికీ, ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని మాత్రం పొందగలిగింది. ఆ స్థానానికి అందమైన కిరీటం లేకపోవచ్చు. కానీ అందమైన ఆమె మనసే అందాల కిరీటంలా ఆ రోజు వేదికంతటా ధగధగలాడింది. తన జన్మభూమిని కాపాడమంటూ స్టేజ్‌ మీద నుంచి ఆమె చేసిన విజ్ఞప్తి ఆమె భావోద్వేగాలను స్ఫూర్తి శతఘ్నుల్లా మార్చి ప్రపంచాన్ని కదిలించేలా చేసింది. ‘అందాల వేదికపై బంధ విముక్తి ప్రసంగం’ అంటూ.. అంతా ఆమె ప్రయత్నాన్ని నేటికీ కొనియాడుతూనే ఉన్నారు. తన దేశం, తన ప్రజలు తిరుగుబాటు మిలటరీ పాలకుల కబంధ హస్తాలలో చిక్కుకుపోయి విలవిలాడుతున్న దృశ్యాన్ని ఇరవై రెండేళ్ల హ్యాన్‌ లే అంత హృద్యంగా ఆవిష్కరించింది మరి!



హ్యాన్‌ లే, స్టేజ్‌పై కంటతడి

Han Lay, a Myanmar national participating in a beauty pageant in Thailand, pleaded for 'urgent international help' for her country pic.twitter.com/cqGkDNNM6R

— Reuters (@Reuters) April 3, 2021