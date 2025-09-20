 దేశంలో అత్యున్నత వ్యక్తులను గౌరవించకున్నా పర్వాలేదు. కానీ, ఉగ్రసంస్థలను అలక్ష్యం చేస్తే మాత్రం ఊరుకోరు.. ఖబడ్దార్‌ ! | sakshi cartoon 20-09-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దేశంలో అత్యున్నత వ్యక్తులను గౌరవించకున్నా పర్వాలేదు. కానీ, ఉగ్రసంస్థలను అలక్ష్యం చేస్తే మాత్రం ఊరుకోరు.. ఖబడ్దార్‌ !

Sep 20 2025 2:05 PM | Updated on Sep 20 2025 3:01 PM

sakshi cartoon 20-09-2025

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘ఏఐ కాదు..పక్కా ఒరిజినల్‌’..బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ పిక్స్‌ వైరల్‌
photo 2

స్పిరిట్‌ బ్యూటీ 'తృప్తి డిమ్రి' ట్రెండింగ్‌ ఫోటోలు చూశారా ?
photo 3

విజయవాడ : ముగిసిన దసరా సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

photo 4

భారత్‌లో యాపిల్‌ ఐఫోన్‌ 17 క్రేజ్‌..స్టోర్స్ దగ్గర రచ్చ రచ్చ..(ఫొటోలు)
photo 5

మాదాపూర్‌లో సందడి చేసిన పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)

Video

View all
Visakha People Slams Chandrababu Govt over Shops Demolished 1
Video_icon

Visakha: కూటమి ప్రభుత్వంపై వీధి వ్యాపారుల మండిపాటు
KSR Comment On Amaravati Lands 2
Video_icon

రైతుల భూములు బెదిరించి లాక్కుంటున్నారు రాజధానికి లక్ష కోట్లు..?
Gollaprolu Well Incident Update 3
Video_icon

AP: ప్రాణాలు తీసిన అప్పు
Earth in Danger Truth About 2025 Solar Eclipse 4
Video_icon

సూర్యగ్రహణం నాడు ప్రమాదంలో భూమి?
Kavitha Requesting Telangana Council Chairman To Accept Her Resignation Letter 5
Video_icon

Kavitha: నా రాజీనామా ఆమోదించండి
Advertisement
 