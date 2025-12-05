 జీవోలో నిజం చెప్పక తప్పింది కాదు.. అదే సార్‌ బాధ!! | Sakshi Cartoon 05 December 2025 | Sakshi
జీవోలో నిజం చెప్పక తప్పింది కాదు.. అదే సార్‌ బాధ!!

Dec 5 2025 3:16 AM | Updated on Dec 5 2025 3:46 AM

Sakshi Cartoon 05 December 2025

ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా, ఎల్లో మీడియాతో ఎంత ప్రచారం చేయించినా.. జీవోలో నిజం చెప్పక తప్పింది కాదు.. అదే సార్‌ బాధ!!

