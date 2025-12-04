 ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులేదు! మీరే ఈ పత్తిని వాడి స్వయం కృషితో బట్టలు తయారు చేసుకోండి, వేసుకోండీ, అమ్ముకోండి! | Sakshi Cartoon 04-12-2025 | Sakshi
ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులేదు! మీరే ఈ పత్తిని వాడి స్వయం కృషితో బట్టలు తయారు చేసుకోండి, వేసుకోండీ, అమ్ముకోండి!

Dec 4 2025 1:09 PM | Updated on Dec 4 2025 1:09 PM

Sakshi Cartoon 04-12-2025

