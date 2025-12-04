 కూటమి ప్రభుత్వానికి మాయరోగం: వైఎస్‌ జగన్‌ | Ys Jagan Fires On Condition Of Govt Hostels In Chandrababu Rule | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కూటమి ప్రభుత్వానికి మాయరోగం: వైఎస్‌ జగన్‌

Dec 4 2025 12:26 PM | Updated on Dec 4 2025 1:14 PM

Ys Jagan Fires On Condition Of Govt Hostels In Chandrababu Rule

సాక్షి, తాడేపల్లి: చిన్నారుల జీవితాలను చంద్రబాబు ఛిద్రం చేస్తున్నారంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ హాస్టళ్లలో కలుషిత తాగునీరు, కలుషిత ఆహారం కారణంగా అనారోగ్యంతో 29 మంది పిల్లలు చనిపోయారని ఆయన నిప్పులు చెరిగారు. వందలాది విద్యార్థులు ఆసుపత్రుల పాలయ్యారని.. కూటమి ప్రభుత్వానికి మాయరోగం వచ్చిందని వైఎస్‌ జగన్‌ దుయ్యబటారు.

‘‘ఆరోగ్యశ్రీని పూర్తిగా ఎత్తేశారు. నాడు-నేడును పూర్తిగా ఆపేశారు. ఇంగ్లీష్‌ మీడియాన్ని తీసేశారు. స్కూల్‌లో డ్రాప్‌ అవుట్స్‌ పెరుగుతున్నాయి. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్, వసతి దీవెన బకాయిలు 7100 కోట్లు. నేటి తరం ఆస్తి చదువు. పిల్లలను చదివించడానికి బాబు ముందుకు రావడం లేదు’’ అని వైఎస్‌ జగన్‌ నిలదీశారు.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చలికాలం స్వింగ్‌లో పూజా హెగ్డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 2

'అఖండ 2 తాండవం' హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ (ఫొటోలు)
photo 3

పిక్నిక్‌ వెళ్లిన ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌ టీమ్‌! (ఫోటోలు)
photo 4

ద్వారకాతిరుమల అనివేటి మండపంలో శిల్పకళా వైభవం (ఫొటోలు)
photo 5

చైతు-శోభిత ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ ప్రత్యేక ఫోటోలు

Video

View all
YS Jagan About Chandrababu Negligence On Government Schools 1
Video_icon

ఇంత మందిని బలి చేశావ్.. ఈ పాపం నీదే..
Anand Deverakonda And Vaishnavi Chaitanyas new film Titled Epic 2
Video_icon

బేబీ కాంబో ఎపిక్
YS Jagan Comments On Medical Colleges Privatization 3
Video_icon

YS Jagan: ఈ నెల 16వ తేదీన గవర్నర్ ను కలుస్తా.. చంద్రబాబు సంగతి తెలుస్తా..
IndiGo Continues To Face Nation Wide Flight Delays 4
Video_icon

ప్రయాణికులకు ఇండిగో షాక్.. విమాన ప్రయాణాలు వద్దు !
YS Jagan Straight Question To Chandrababu Over Lies On Super Six 5
Video_icon

చంద్రబాబు సూపర్ సిక్స్ ప్రశ్నల వర్షంతో విరుచుకుపడ్డ జగన్
Advertisement
 