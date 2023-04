దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఎడ్-టెక్ కంపెనీలలో ఒకటి అన్‌ఎకాడెమీ. స్థాపించిన అయిదేళ్లలోనే అద్భుతమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ముఖ్యంగా అన్‌ఎకాడెమీ సక్సెస్‌లో కోఫౌండర్‌గా, చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్‌గా హేమేష్ సింగ్ పాత్ర చాలా కీలకం. ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం..!

ఇంజనీర్‌గా ఉండి వ్యాపారవేత్తగా మారిన గౌరవ్ ముంజాల్ యూట్యూబ్ చానల్‌లే తరువాతి కాలంలో అన్‌ఎకాడెమీగా ఆవిర్భవించింది. 26 వేల కోట్ల రూపాయల కంపెనీగా ఈ యూట్యూబ్ చానల్‌లే పునాది వేసింది. ముఖ్యంగా ముంజాల్, స్నేహితుడు రోమన్ సైనీ, హేమేష్ సింగ్ త్రయం కలిసి అన్‌కాడెమీని విజయవంతమైన వ్యాపార సంస్థగా తీర్చిదిద్దారు. (అదరగొట్టిన టీసీఎస్‌: ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా? లేటెస్ట్‌ చిట్కాలివిగో!)

గౌరవ్‌ ముంజాల్‌ ప్రేరణతో ఇంజనీర్ అయిన హేమేష్ సింగ్ కూడా ముంజాల్‌ యూట్యూబ్‌లో చానల్‌లో చేరారు. అనంతరం అన్‌ఎకాడెమీ సహ వ్యవస్థాపకుడుగా చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్‌గా కంపెనీ ముందుకునడిపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అన్‌ఎకాడెమీలో చేరడానికి ముందు ఫ్లాట్‌చాట్ సీటీవోగా పనిచేశారు. 2015లో ఫ్లాట్‌చాట్‌ను విడిచి పెట్టిన తర్వాత, హేమేష్ సింగ్ ,రమణ్ సైనీ, గౌరవ్ ముంజాల్‌తో కలిసి అన్‌ఎకాడెమీని స్థాపించారు. ఇక అంతే అప్పటినుంచి కంపెనీ శరవేగంగా డెవలప్‌ అయింది.

🎉 1/ You asked, and we delivered!@CohesiveAI pricing is finally here.

Our focus is to help you choose the perfect plan that suits all your needs.✨ pic.twitter.com/ygxNrHdEYz

— hemesh singh (@hemezh) April 18, 2023