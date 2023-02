Valentines day 2023:పేటీఎం  క్యాష్‌ బ్యాక్‌ ఆఫర్‌ చూశారా..!

సాక్షి,ముంబై: వాలెండైన్‌ డే సందర్బంగా పేమెంట్‌ సంస్థ పేటీఎం లవర్స్‌కు వాలెంటైన్ క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది రూ.140 క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్ అందిస్తోంది. పేటీఎం ద్వారా చెల్లింపులు చేసిన కస్టమర్లకు ఈ ఆఫర్‌ అందిస్తోంది. ఈ చెల్లింపుల ద్వారా ఒక్కొక్కటి మూడు చొప్పున మూడు రకాల కార్డులను అందిస్తోంది. లవ్‌ అండ్‌ ఎఫెక్షన్‌, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, డిన్నర్ కార్డ్ పేరుతో ఉన్న ఈ తొమ్మిది కార్డ్‌లను సేకరించిన తర్వాత, వినియోగదారులు రూ. 140 విలువైన 14,000 పేటీఎం క్యాష్‌బ్యాక్ పాయింట్‌లను పొందుతారు.

ఈ ఆఫర్ ఫిబ్రవరి 20 వరకు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది కార్డ్‌లను పొందాలంటే పేటీఎం యాప్‌లో, ఆన్‌లైన్,ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్‌లలో చెల్లింపులు చేయాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా వినియోగదారులు డబ్బులు స్వీకరించినా, డబ్బును బదిలీ చేసినా,మొబైల్‌కి రీఛార్జ్, యుటిలిటీ బిల్లులను చెల్లించినప్పుడు పాయింట్లను సంపాదించవచ్చు నన్న సంగతి తెలిసిందే.

వాలెంటెన్స్‌ క్యాష్‌ బ్యాక్‌ ఆఫర్‌ పొందాలంటే

పేమెంట్‌ తరువాత పేటీఎం క్యాష్‌బ్యాక్‌ ఆఫర్‌పై క్లిక్‌ చేయండి

క్రిందికి స్క్రోల్ చేసి, 14,000 క్యాష్‌బ్యాక్ పాయింట్‌ల బ్యానర్‌లో ప్లే అండ్‌ విన్ నొక్కండి.

ఇలా వచ్చిన మొత్తం 9 తొమ్మిది కార్డ్‌లను స్క్రాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

వినియోగదారులు స్నేహితులనుంచి అదనపు కార్డ్‌ను తీసుకోవచ్చు, బహుమతిగా ఇవ్వవచ్చు.

అన్‌లాక్ చేయకుంటే స్క్రాచ్ కార్డ్‌లు స్వీకరించిన 3 రోజుల తర్వాత పనికిరావు

This Valentine's, win over love & cashback with #PaytmValentinesCashback!🤩

Send money, recharge, pay bills & more to collect cards & win up to 14000 Cashback points!*

Play now to win: https://t.co/fE1siDe2Ko

*Offer ends on 20th February 2023 #PaytmSeUPI

— Paytm (@Paytm) February 13, 2023