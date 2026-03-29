స్కోడా రీకాల్.. 221 కార్లపై ఎఫెక్ట్!

ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ స్కోడా ఆటో ఇండియా.. తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ అయిన స్కోడా కోడియాక్కు రీకాల్ ప్రకటించింది. ఈ ప్రభావం 221 యూనిట్లపై పడింది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
స్కోడా కోడియాక్లోని ముందు సీట్ల లోపలి ఫ్రేమ్కు సంబంధించిన లోపం కారణంగా కంపెనీ రీకాల్ జారీ చేసింది. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, మార్చి 10 నుండి డిసెంబర్ 8, 2025 మధ్య తయారైన మొత్తం 221 యూనిట్లు ఈ రీకాల్ పరిధిలోకి వస్తాయి.
సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆటోమొబైల్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం, ఈ సమస్య ముందు సీట్ల లోపలి ఫ్రేమ్ అంచులో ఉంది. ఈ లోపం వల్ల.. సైడ్ ఎయిర్బ్యాగ్లు తెరుచుకున్నప్పుడు రక్షణ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు, ఇది సైడ్ ఎయిర్బ్యాగ్ సామర్థ్యాన్ని తగ్గించి, తద్వారా వాహనంలో ఉన్నవారికి గాయాలయ్యే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
రీకాల్ ప్రభావానికి ప్రభావితమైన కార్ల యజమానులను కంపెనీ సంప్రదించనుంది. రీకాల్ ప్రక్రియలో భాగంగా అవసరమైన తనిఖీలు, సమస్యలను పరిష్కరించనుంది.
రెండవ తరం కోడియాక్ గత సంవత్సరం ఏప్రిల్లో భారతదేశంలో విడుదలైంది. ఇది 2.0-లీటర్, నాలుగు-సిలిండర్ల TSI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్తో పనిచేస్తుంది, ఇది 7-స్పీడ్ DSG (డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్) ట్రాన్స్మిషన్ పొందుతుంది. ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (AWD) సిస్టమ్ స్టాండర్డ్గా లభిస్తుంది. పనితీరు పరంగా, ఈ SUV 201 bhp, 320 Nm గరిష్ట టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
కోడియాక్ ధర వేరియంట్, కాన్ఫిగరేషన్ను బట్టి మారుతుంది. ఈ ఎస్యూవీ ధర ప్రస్తుతం రూ. 39.99 లక్షల నుంచి రూ. 45.95 లక్షల మధ్య (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంది. అదే సమయంలో, స్పోర్ట్లైన్ మరియు ఎల్&కె వేరియంట్ల వంటి నిర్దిష్ట ట్రిమ్ల ధరలు వరుసగా రూ. 46.89 లక్షలు, రూ. 48.69 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉన్నాయి.