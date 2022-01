ఢిల్లీ కేజ్రీవాల్‌ ప్రభుత్వం వాహనదారులకు భారీషాకిచ్చింది. 15 ఏళ్లకు పైబడిన వాహనాల లైసెన్స్‌లను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో మొత్తం 43 లక్షల వాహనాలు మూలన పడనున్నాయి. అందులో 32 లక్షల బైక్స్‌, 11లక్షల కార్లు ఉన్నాయని ఢిల్లీ ఆర్టీవో అధికారులు తెలిపారు.

ఒకవేళ 10ఏళ్లకు పైబడిన డీజీల్‌ వాహనాలు, లేదంటే 15 ఏళ్లకు పైబడిన పెట్రోల్‌ వాహనాల లైసెన్స్‌లు రద్దు చేసినా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే ఆ వాహనాల్ని స్క్రాప్‌గా మార్చేస్తామని ఆర్టీఐ అధికారులు హెచ్చరించారు. దీంతో ఆ వాహనాల్ని ఏం చేయాలో అర్ధంగాక పలువురు వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్ని అన్వేషిస్తున్నారు.

10ఏళ్లు పైబడిన డీజిల్‌ బండి ఉందా

10ఏళ్లు పైబడిన డీజిల్‌ వెహికల్‌ ఉంటే..ఆ వెహికల్స్‌ను స్క్రాప్‌గా మార్చకుండా ఆదాయాన్ని గడించే మార్గాలు ఉన్నాయి. 10ఏళ్లు నిండిన డీజిల్‌ వాహనాల్ని ఎలక్ట్రిక్‌ కిట్ల సాయంతో ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్స్‌గా మార్చేసి, నో- అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ ను తీసుకోవచ్చు. ఆ ఎన్‌ఓసీ సర్టిఫికెట్‌ సాయంతో వాటిని ఇతర రాష్ట్రాల్లో విక్రయించుకోవచ్చని ఢిల్లీ ఆర్టీఓ అధికారులు తెలిపారు.

Delhi govt in a bid to provide relief to the Delhiites affected by the NGT order mandating de-registration of Petrol & Diesel Vehicles above 15 & 10 yrs resp., has allowed

✅Provision of NOC for registering in other states

✅Retrofitment to Electric & continue plying in Delhi pic.twitter.com/ZaqnoS0f0M

— Transport for Delhi (@TransportDelhi) December 17, 2021