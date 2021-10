దీపావళి సందర్భంగా జియో సంస్థ ప్రపంచంలోనే అత్యంత చవక స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా పేర్కొన్న జియో ఫోన్‌ నెక్ట్స్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు కంపెనీ చైర్మన్‌ ముఖేశ్‌ అంబానీ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం జియో సంస్థ ఫోన్‌ ఫీచర్లు, ధరల్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది.

అయితే ఈ ప్రకటనతో నెటిజన్లు తమదైన స్టైల్‌ స్పందిస్తున్నారు. లెక్కలేసి మరి ఫోన్‌ ధర రూ.6,499 కాదని, అంతకంటే ఎక్కువగానే ఉందంటూ ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ట్విట్టర్‌లో ట్రోల్స్‌ ట్రెండ్‌ అవుతుండగా.. ఫోన్‌ ధర తాము ఊహించినదానికంటే ఎక్కువగానే ఉందంటూ నెటిజన్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ట్విట్టర్‌లో జియో ఫోన్‌ పై ట్రోల్స్‌

జీరో సీఎంఏ స్టూడెంట్‌ అనే ట్విట్టర్‌ యూజర్‌.. నేను జియో ఫోన్‌ నెక్ట్స్‌ను ఎందుకు కొనుగోలు చేయాలి? జియో సంస్థ ప్రకటించిన ధర ఒకలా ఉంది. కానీ ప్లాన్‌లను కౌంట్‌ చేస‍్తే కాస్ట్‌ ఎక్కువైతుందని ట్వీట్‌ చేశాడు.

Hello @reliancejio @JioCare @GoogleIndia

Can u tell me pls,why should I choose ur Jio next phone?

1999+501+(18*500)= 10800+2500 =13,300

When compared to other best brand than jio next phone cost will be =6100+(18*199) = 9700Rs.

Where is affordability in your product? pic.twitter.com/YvOieFSkg8

— Zero (@CMA_Student_21) October 30, 2021