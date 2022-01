ఇండియాలో టెస్లా కార్ల విడుదలపై ఎలాన్ మస్క్ ఆసక్తికర ట్వీట్..!

Musk Shares Update on Tesla Launch in India: భారత ఆటోమొబైల్‌ ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టేందుకు టెస్లా కంపెనీ సిద్దమైన విషయం తెలిసిందే. దిగుమతి సుంకాలు అధికంగా ఉండడంతో టెస్లా రాక కాస్త ఆలస్యమవుతోంది. తాజాగా ఇండియాలో టెస్లా కార్లను ఎప్పుడు విడుదల చేయనున్నారో అనే విషయంపై టెస్లా సీఈవో ఎలాన్ మస్క్ ట్విటర్ వేదికగా స్పందించారు.

ఒక ట్విట్టర్ వినియోగదారుడు ట్విటర్లో ఇలా.. "Yo @elonmusk టెస్లా కార్లు భారతదేశంలో ఎప్పుడు ప్రారంభంకానున్నాయి అనే దానిపై ఏదైనా అప్డేట్ ఉందా? అవి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలలో నడపడానికి అర్హత కలిగి ఉన్నాయి!" అని ఎలాన్ మస్క్‌ని ప్రశ్నించారు. ఆ ట్వీట్‌కు బదులు ఇస్తూ మస్క్.. "ఇండియాలో కార్లను విడుదల చేయడానికి ఇప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చాలా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నట్లు" అని అన్నారు.

Still working through a lot of challenges with the government

