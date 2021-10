Moto E40 India Launch Teased: భారత మార్కెట్లలోకి మోటోరోలా సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోటో ఈ40 లాంచ్‌ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారత్‌ మార్కెట్లలోకి వస్తోందని మోటోరోలా ఇండియా తన అధికారిక ట్విటర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేసింది. మోటో ఈ40 ‘ది పర్ఫెక్ట్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌’ అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ట్విటర్‌లో టీజ్‌ చేసింది. కాగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించలేదు. మోటో ఈ40 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఈ నెల చివరలో లేదా నవంబర్‌ తొలి వారంలో రిలీజ్‌ చేస్తోందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక మోటో ఈ40 ధ‌ర విష‌యానికి వ‌స్తే ఈ డివైజ్ భార‌త్‌లో రూ 10,000లోపు ల‌భించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మోటో ఈ40 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ గ్రే, పింక్‌ కలర్‌ వేరియంట్‌ ఆప్షన్లతో కొనుగోలుదారులకు అందుబాటులో ఉండనుంది.

మోటో ఈ40 ఫీచర్స్‌(అంచనా)

Fuel your imagination with the #PerfectEntertainer and color the world with your ideas! Can you guess what we're talking about? pic.twitter.com/NZXAr5QLkh

— Motorola India (@motorolaindia) October 6, 2021