‘ఉద్యోగం విసుగొచ్చింది’.. జాబ్‌ వదిలేసి దేశాలు తిరుగుతున్న యువతి!

ఉద్యోగం విసుగొచ్చిందంటూ.. జాబ్‌ వదిలేసి దేశాలు తిరుగుతోంది ఢిల్లీకి చెందిన ఓ యువతి. లింక్డ్‌ఇన్‌ సంస్థలో పనిచేసిన ఆకాంక్ష మోంగా ట్రావెలింగ్‌ను ఫుల్‌ టైమ్‌ వృత్తిగా ఎంచుకుంది. ఇందు కోసం ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టింది. ఆమె ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి మే 17వ తేదీకి సరిగ్గా ఒక సంవత్సరం పూర్తయింది. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఆకాంక్ష ట్విటర్‌లో ఓ పోస్ట్‌ చేసింది.

అప్పటి నుంచి ఆమె తన ట్రిప్‌లను డాక్యుమెంట్ చేయడం ప్రారంభించింది. అలాగే ట్రావెల్ హ్యాక్‌లను షేర్ చేయడం, ఆఫ్‌బీట్ గమ్యస్థానాలను అన్వేషించడం ద్వారా సోషల్ మీడియా మంచి ఫాలోయింగ్‌ను సంపాదించుకుంది. ఏడాది క్రితం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమెకున్న ఫాలోవర్లు 2.5 లక్షల మంది. ఇప్పుడామె ఫాలోవర్ల సంఖ్య 7 లక్షలకు పెరిగింది.

I quit my job at LinkedIn.

Last year, on this very date.

When I left, I promised to give myself 1 year to focus on my passion and travel the world full time.

When I left I was burnt out,had 250k followers on IG, worked alone.

Want to know how it’s going now? 🌻 pic.twitter.com/NJzNgKrOjQ

— Aakanksha Monga (@Aakanksha_99) May 17, 2023