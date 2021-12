Anand Mahindra: నీ పాటతో ఆ గ్యారేజికి ప్రాణం పోశావ్‌!

కోట్ల రూపాయల వ్యవహారాలు, వేలాది మంది ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు లక్షలాది మంది కష్టమర్ల సంతృప్తి వంటి అనేక అంశాలతో నిత్యం బిజిగా ఉంటూనే లోకల్‌ టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహించడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటారు ప్రముఖ ఇండస్ట్రియలిస్ట్‌ ఆనంద్‌ మహీంద్రా. అద్భుతమైన ప్రతిభ సొంతమైనా కూడా మారుమూల ప్రాంతాలకే పరిమితమైన ఎంతో మంది ఆనంద్‌ మహీంద్రా ద్వారా బయటి ప్రపంచానికి తెలిశారు. తాజాగా ఓ అస్సాం కళాకారుడిని ఆనంద్‌ మహీంద్రా మెచ్చుకున్నారు. తన ట్వీట్‌ ద్వారా ఆ కళాకారుడి ప్రతిభను మనమందుకు తెచ్చారు.

“Every artist was first an amateur.’—Emerson. This man’s garage may be working on vehicles, but his innate talent has turned it into a garage for the soul…. pic.twitter.com/emcGbBtxUH

