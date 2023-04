సాక్షి, ముంబై: మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ ట్విటర్‌ ఖాతాల బ్లూటిక్‌ మాయం కావడంతో ప్రముఖులంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు. ముఖ్యంగా వెరిఫికేషన్‌ ఫీజు చెల్లించిన తరువాత కూడా బ్లూటిక్‌ మాయం కావడంతో ఒకింత అవమానంగా భావించారు. అంతేకాదు మిలియన్ల కొద్దీ ఫాలోవర్లు ఉన్న సెలబ్రిటీలంతా ట్విటర్‌ చర్యతో షాక్‌ అవుతున్నారు. దీంతో మా బ్లూటిక్‌ మాకు కావాలంటూ డిమాండ్‌ చేయడం మొదలు పెట్టారు. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్‌ సీనియర్‌ నటుడు అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ ట్వీట్‌ వైరల్‌గా మారింది.

(ఇదీ చదవండి: Twitter Down: ట్విటర్‌ డౌన్‌, మీకు పనిచేస్తోందా? నెటిజన్లు గగ్గోలు!)

హే ట్విటర్! మీరు వింటున్నారా?సబ్‌స్క్రిప్షన్ సేవ కోసం చెల్లించాను. కాబట్టి దయచేసి నా పేరు ముందుండే బ్లూటిక్‌ను తిరిగి ఇచ్చేయండి. తద్వారా నేనే అమితాబ్ అని ప్రజలకు తెలుస్తుంది. చేతులు జోడించి అభ్యర్థిస్తున్నా. కాళ్లపై పడాలా? అంటూ బిగ్‌బీ ఫన్నీగా ట్విట్‌ చేశారు. దీంతో యూజర్లు ఫన్నీ రిప్లైలను పోస్ట్ చేసారు. (సవాళ్లెన్నైనా సాహసమే: రూ.1.1 లక్షల కోట్ల కంపెనీకి వారసురాలు నిసాబా)

" సహనం ఉంటేనే బ్లూ టిక్’’ అని ఒకరు, మూడు నాలుగురోజులు ఆగండి అని ఇంకొకరు కామెంట్‌ చేశారు. మిస్టర్ బచ్చన్, మస్క్ విదేశీయుడు, ఎవరి మాటా వినడు. మీరు కొన్ని రోజులు వేచి ఉండాలని ఇంకొకరు వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాదు "బచ్చన్ సాహెబ్ ఉ అంగ్రేజ్ హో కేహు కా నహీ సునత్ హో, అంటూ బిగ్‌బీ స్టయిల్‌లోనే మరొకరు సమాధానం ఇచ్చారు. అలాగే నటి ఖుష్బూ కూడా తాను సబ్‌ స్క్రైబ్‌ చేసుకున్నప్పటికీ ట్విటర్‌ బ్లూటిక్‌ పోయిందని ట్వీట్‌ చేశారు.

My account says subscription will end on 17th March 2024, yet it says canceled. I have paid for a year. Why does it stand canceled @TwitterBlue ??? pic.twitter.com/1BZpOm10aY

— KhushbuSundar (@khushsundar) April 21, 2023