సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పుట్టిన రోజు నేడు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. సీఎం జగన్‌కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. చిరకాలం మీరు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను’ అంటూ మోదీ ట్విట్టర్‌ వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Birthday greetings to Andhra Pradesh CM Shri @ysjagan Garu. I pray that Almighty blesses him with a healthy and long life.

ఇక సీఎం జగన్‌ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా లోక్‌సభ స్పీకర్‌, నితిన్‌ గడ్కరీ, వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డితో సహా పలువులు ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Birthday greetings to the Chief Minister of Andhra Pradesh Shri @ysjagan ji. May you be blessed with good health and long life.

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 21, 2020