Live Updates
కోటి సంతకాలు.. కోట్ల గళాలు
డీజీపీ అనుమతి కోరిన వైఎస్సార్సీపీ
- వాహనాల ర్యాలీకి అనుమతివ్వండి
- ఏపీ డీజీపీని కోరిన వైఎస్సార్సీపీ
- కోటి సంతకాల ప్రతులున్న వాహనాల ర్యాలీలకు అనుమతివ్వాలని లేఖ రాసింది.
- లేఖ రాసిన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి
- ఇప్పటికే ర్యాలీల్లో పాల్గొనద్దంటూ జిల్లాల్లో పోలీసులు నోటీసుల జారీ
- ఈ విషయాన్ని కూడా డీజీపీ దృష్టికి తీసుకెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ
2025-12-15 09:09:08
కేసులు పెట్టినా.. ఆగం!
- ర్యాలీల్లో పాల్గొంటే కేసులంటూ బెదిరింపులు..
- ర్యాలీలను అడ్డుకోవడానికి పోలీసులను ఉసిగొల్పిన చంద్రబాబు సర్కారు
- ర్యాలీల్లో పాల్గొనవద్దని.. పాల్గొంటే కేసులు పెడతామంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, విద్యార్థులు, ప్రజాసంఘాల నేతలకు జిల్లాల్లో పోలీసులు నోటీసులు
- బెదిరింపులను ఏమాత్రం ఖాతరు చేయని ప్రజలు
- ర్యాలీ వైపు భారీగా అడుగులు
- ర్యాలీ అనంతరం.. సంతకాల పత్రాలు ఉన్న వాహనాలను జిల్లా కేంద్రాల నుంచి తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి తరలింపు
2025-12-15 09:09:08
ఆ వ్యతిరేకతను ప్రపంచానికి తెలియజేసేలా..
- తుది అంకానికి చేరుకున్న వైఎస్సార్సీపీ కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం
- కొత్త మెడికల్ కాలేజీలను ప్రైవేటీకరిస్తుండటాన్ని నిరసిస్తూ 175 నియోజకవర్గాల్లోనూ కోటి మందికి పైగా ప్రజలు సంతకాలు
- ఆయా నియోజకవర్గాల నుంచి ఇప్పటికే జిల్లా కేంద్రాల్లోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయాలకు ఆ పత్రాల తరలింపు
- ఇవాళ జిల్లా కేంద్రాల్లో కోటి సంతకాల పత్రాలతో ప్రజల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించేలా భారీ ర్యాలీలు
- కొత్త మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై ప్రజల్లో పెల్లుబుకుతున్న వ్యతిరేకతను చాటిచెప్పేలా ర్యాలీని నిర్వహించనున్న వైఎస్సార్సీపీ
2025-12-15 09:09:08
కోటి సంతకాల ఉద్యమం వైపు.. దేశం చూపు
- పేదలకు నాణ్యమైన వైద్యం, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యసేవలను అందకుండా చేసే నిర్ణయం
- పేద విద్యార్థులకు వైద్య విద్యను దూరం చేస్తూ.. రూ.లక్ష కోట్ల ప్రజల ఆస్తులను బినామీలకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నం
- ‘నీకింత నాకింత’ అంటూ పంచుకు తినేందుకు చంద్రబాబు సర్కారు ఆరాటం
- కొత్త ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలను ప్రైవేటీకరిస్తుండడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కోటి మందికి పైగా ప్రజలు సంతకాలు
- దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన ప్రజా ఉద్యమం
2025-12-15 09:09:08
కోటి సంతకాల ప్రతులతో నేడు ర్యాలీలు
- నేడు జిల్లా కేంద్రాల్లో వైఎస్సార్సీపీ ర్యాలీలు
- కోటి సంతకాల ప్రతులతో ర్యాలీలు
- మెడికల్ కాలేజీల ప్రవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా కోటి సంతకాల సేకరణ పూర్తి
- నియోజకవర్గాల నుండి జిల్లా కేంద్రాలకు వచ్చిన సంతకాల పత్రాలు
- ఆ వాహనాలతో జిల్లా కేంద్రాల్లో ర్యాలీలు
- అనంతరం తాడేపల్లి కేంద్ర కార్యాలయానికి తరలింపు
- ర్యాలీల అనుమతి కోరుతూ డీజీపికి లేఖ రాసిన వైఎస్సార్సీపీ
- ర్యాలీలు సజావుగా సాగేందుకు విజ్ఞప్తి
- 18న గవర్నర్ ని కలవనున్న వైఎస్ జగన్
- కోటి సంతకాలను గవర్నర్ కి అందించనున్న జగన్
- ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల ప్రవేటీకరణను నిలిపివేయాలని కోరనున్న జగన్
2025-12-15 09:09:08
Advertisement