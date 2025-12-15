 కోటి సంతకాలు.. కోట్ల గళాలు | AP Voice Against Medical Colleges Privitization YSRCP Koti Santhakala Rally | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Live Updates

Cricker

కోటి సంతకాలు.. కోట్ల గళాలు

డీజీపీ అనుమతి కోరిన వైఎస్సార్‌సీపీ

  • వాహనాల ర్యాలీకి అనుమతివ్వండి
  • ఏపీ డీజీపీని కోరిన వైఎస్సార్‌సీపీ 
  • కోటి సంతకాల ప్రతులున్న వాహనాల ర్యాలీలకు అనుమతివ్వాలని లేఖ రాసింది. 
  • లేఖ రాసిన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి 
  • ఇప్పటికే ర్యాలీల్లో పాల్గొనద్దంటూ జిల్లాల్లో పోలీసులు నోటీసుల జారీ 
  • ఈ విషయాన్ని కూడా డీజీపీ దృష్టికి తీసుకెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ 
2025-12-15 09:09:08

కేసులు పెట్టినా.. ఆగం!

  • ర్యాలీల్లో పాల్గొంటే కేసులంటూ బెదిరింపులు.. 
  • ర్యాలీలను అడ్డుకోవడానికి పోలీసులను ఉసిగొల్పిన చంద్రబాబు సర్కారు 
  • ర్యాలీల్లో పాల్గొనవద్దని.. పాల్గొంటే కేసులు పెడతామంటూ వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు, విద్యార్థులు, ప్రజాసంఘాల నేతలకు జిల్లాల్లో పోలీసులు నోటీసులు
  • బెదిరింపులను ఏమాత్రం ఖాతరు చేయని ప్రజలు 
  • ర్యాలీ వైపు భారీగా అడుగులు 
  • ర్యాలీ అనంతరం.. సంతకాల పత్రాలు ఉన్న వాహనాలను జిల్లా కేంద్రాల నుంచి తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయానికి తరలింపు
2025-12-15 09:09:08

ఆ వ్యతిరేకతను ప్రపంచానికి తెలియజేసేలా..

  • తుది అంకానికి చేరుకున్న వైఎస్సార్‌సీపీ కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం 
  •  కొత్త మెడికల్‌ కాలేజీలను ప్రైవేటీకరిస్తుండటాన్ని నిరసిస్తూ 175 నియోజకవర్గాల్లోనూ కోటి మందికి పైగా ప్రజలు సంతకాలు 
  • ఆయా నియోజకవర్గాల నుంచి ఇప్పటికే జిల్లా కేంద్రాల్లోని వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యాలయాలకు ఆ పత్రాల తరలింపు 
  • ఇవాళ జిల్లా కేంద్రాల్లో కోటి సంతకాల పత్రాలతో ప్రజల ఆకాంక్షలను ప్రతిబింబించేలా భారీ ర్యాలీలు 
  • కొత్త మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై ప్రజ­ల్లో పెల్లుబుకుతున్న వ్యతిరేకతను చాటిచెప్పేలా ర్యాలీని నిర్వహించనున్న వైఎస్సార్‌సీపీ
2025-12-15 09:09:08

కోటి సంతకాల ఉద్యమం వైపు.. దేశం చూపు

  • పేదలకు నాణ్యమైన వైద్యం, సూపర్‌ స్పెషాలిటీ వైద్యసేవలను అందకుండా చేసే నిర్ణయం 
  • పేద విద్యార్థులకు వైద్య విద్యను దూరం చేస్తూ.. రూ.లక్ష కోట్ల ప్రజల ఆస్తులను బినామీలకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నం
  • ‘నీకింత నాకింత’ అంటూ పంచుకు తినేందుకు చంద్రబాబు సర్కారు ఆరాటం 
  • కొత్త ప్రభుత్వ మెడికల్‌ కాలేజీలను ప్రైవేటీకరిస్తుండడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కోటి మందికి పైగా ప్రజలు సంతకాలు 
  • దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మా­రిన ప్రజా ఉద్యమం
2025-12-15 09:09:08

కోటి సంతకాల ప్రతులతో నేడు ర్యాలీలు

  • నేడు జిల్లా కేంద్రాల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ ర్యాలీలు
  • కోటి సంతకాల ప్రతులతో ర్యాలీలు
  • మెడికల్ కాలేజీల ప్రవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా కోటి సంతకాల సేకరణ పూర్తి
  • నియోజకవర్గాల నుండి జిల్లా కేంద్రాలకు వచ్చిన సంతకాల పత్రాలు
  • ఆ వాహనాలతో జిల్లా కేంద్రాల్లో ర్యాలీలు
  • అనంతరం తాడేపల్లి కేంద్ర కార్యాలయానికి తరలింపు
  • ర్యాలీల అనుమతి కోరుతూ డీజీపికి లేఖ రాసిన వైఎస్సార్‌సీపీ
  • ర్యాలీలు సజావుగా సాగేందుకు విజ్ఞప్తి
  • 18న గవర్నర్ ని కలవనున్న వైఎస్ జగన్
  • కోటి సంతకాలను గవర్నర్ కి అందించనున్న జగన్
  • ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల ప్రవేటీకరణను నిలిపివేయాలని కోరనున్న జగన్
2025-12-15 09:09:08
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీల రద్దీ..జోరుగా దీక్షల విరమణ (ఫొటోలు)
photo 2

‘అఖండ 2: తాండవం’ సినిమా సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

సింగర్ స్మిత 'మసక మసక' సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

హ్యాపీ బర్త్ డే లవర్.. భర్తకు హీరోయిన్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 5

'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' రిలీజ్ డేట్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Stretcher Fell Out Moving Ambulance 1
Video_icon

అంబులెన్స్‌ నుండి జారిపడ్డ స్ట్రెచర్‌
Ex Mayor Sravanthi Emotional About Kotamreddy Sridhar Reddy Blackmail 2
Video_icon

బానిసలుగా ఉండమన్నారు ఒప్పుకోలేదని మాపై కక్షతో.. స్రవంతి సంచలన నిజాలు
Angry Citizens Throw Money On Official Video Goes Viral 3
Video_icon

లంచం డిమాండ్.. అధికారిపై డబ్బుల వర్షం
Terror Attack On Jews In Australia Beach 4
Video_icon

యూదులపై టెర్రర్ ఎటాక్.. మోదీ దిగ్భ్రాంతి
RK Roja Fires On Chandrababu Govt Over Farmers Facing Problems 5
Video_icon

నీకు చేతకాకపోతే దిగిపో.. జగన్ చేసి చూపిస్తాడు..
Advertisement
 