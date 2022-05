థామస్‌ కప్‌ గెలిచి చరిత్ర సృష్టించిన భారత పురుషుల బ్యాడ్మింటన్‌ బృందానికి ఏపీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భారత బ్యాడ్మింటన్‌లో ఇదో చారిత్రక ఘట్టం అని అభివర్ణించారు. బ్యాడ్మింటన్‌లో 73 ఏళ్ల భారత కలను సాకారం చేసినందుకు గాను కిదాంబి శ్రీకాంత్‌ అండ్‌ టీమ్‌ను అభినందించారు. ఫైనల్లో జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో అద్భుత విజయం సాధించిన శ్రీకాంత్‌ను సీఎం జగన్‌ ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. ఈ మేరకు ట్విటర్‌ ద్వారా తన సందేశాన్నిపంపారు.

A historic moment for Indian Badminton as India brings home its first #ThomasCup!

Congratulations to Srikanth Kidambi and team India for their spectacular win in the finals and their remarkable journey up to the last shot.

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) May 15, 2022