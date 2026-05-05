 ఆకివీడు రామాలయ అనుమతులపై పిటిషన్‌
ఆకివీడు రామాలయ అనుమతులపై పిటిషన్‌

May 5 2026 5:04 AM | Updated on May 5 2026 5:04 AM

Andhra Pradesh High Court Hearing On Akividu Ramalayam Construction

నేడు విచారిస్తామన్న హైకోర్టు  

సాక్షి, అమరావతి: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీడు మండలం పెదపేటలో రామాలయ నిర్మా­ణానికి అధికారులు అనుమతులు మంజూరు చేయడాన్ని సవాలు చేస్తూ స్థానికులు వంగా జ్యోత్స్న, మరో ఇద్దరు హైకోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. ప్రభుత్వ భూమిలో మతపరమైన నిర్మాణాలు చేపట్టడానికి వీల్లే­దని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టమైన తీర్పునిచ్చిందని, అయినా అధికారులు రామాలయ నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇచ్చారని వివరించారు.

ఈ వ్యాజ్యం గురించి పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయ­­వాది జడా శ్రవణ్‌ కుమార్‌ సోమవా­రం ఉద­యం న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణ ప్రసాద్‌ ముందు ప్రస్తావించారు. లంచ్‌మోషన్‌ రూపంలో అత్యవసరంగా విచారణ జరపాలని కోరారు. స్పందించిన న్యాయమూర్తి మంగళవారం విచారణ జరుపుతామని స్పష్టం చేశారు. 

