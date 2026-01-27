 కరెంట్‌ చార్జీలపై ఏపీ సర్కారు కహానీ. చార్జీలు తగ్గిస్తామంటూనే 20వేల కోట్ల రూపాయల భారం | The AP governments story on electricity charges | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కరెంట్‌ చార్జీలపై ఏపీ సర్కారు కహానీ. చార్జీలు తగ్గిస్తామంటూనే 20వేల కోట్ల రూపాయల భారం

Jan 27 2026 7:04 AM | Updated on Jan 27 2026 7:04 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 