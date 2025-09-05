పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్లినా సరే జాగ్రత్త అని చెప్తుంటారు పేరెంట్స్.
గ్రహం అనుగ్రహం:
వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్కు మరో
చిరు వ్యాపారి అయిన నీకు ఈ నోటీసు ఇచ్చి పెద్ద వ్యాపారిని చేశాం.. సంతోషించి వెంటనే చెల్లించు..!
సాక్షి, హైదరాబాద్: తన తండ్రిపై ఎంతో ఒత్తిడి నెలకొని ఉండొచ్చ
మన దేశానికి చెందిన పన్నెండేళ్ల వాన్ష...
శాంట క్లారా యూనివర్శిటీలో యంగెస్ట్ ...
‘ఎప్పుడు చూసినా సెల్ఫోన్లో మునిగి�...
పుతిన్, కిమ్ సహా 26 దేశాధినేతల సమక్ష�...
సాక్షి తిరుపతి: అధికారంలోకి రావడానిక...
సాక్షి, బాపట్ల: బాపట్ల జిల్లాలో విషాద�...
బాడీ స్పా, హీలింగ్ థెరపీ స్పా వంటి సే...
సాక్షి, హైదరాబాద్: కల్వకుంట్ల కవిత స�...
నగరంలో తొలి మైక్రో బ్రూవరీ ఏర్పాటై ద�...
ఈ భూమ్మీద ఏదీ శాశ్వతం కావన్నాడు ఓ కవి....
ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమ�...
బెంగళూరు: కర్ణాటకలోని మైసూరు అర్బన్ �...
ఈ రోజుల్లో గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతం అనే ...
ముంబై: మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, నేష�...
తెలంగాణ రాష్ట్రం సూర్యాపేట జిల్లా పె...
'గురువు'కి అర్థం ఇచ్చేలా ప్రపంచాన్నే ప్రభావితం చేసిన ఉత్తమ గురువులు..! (ఫొటోలు)
ఓనం పండుగ లుక్ లో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ (ఫోటోలు)
‘గామా’ అవార్డ్స్..మెరిసిన 'కోర్ట్'మూవీ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)
విశాఖలో మరో అద్భుతం.. తప్పక చూడాల్సిందే (ఫొటోలు)
ఓనం పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న 8 వసంతాలు హీరోయిన్.. (ఫోటోలు)
జగన్ మెడికల్ కాలేజీలు తెస్తే.. బాబు నాశనం చేస్తున్నారు
మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై గోపిరెడ్డి సంచలన విషయాలు
Kiliveti Sanjeevaiah: RBK లు పెట్టి రైతులకు ఎలాంటి కష్టం రానివ్వలేదు..
బాబు మెడికల్ మాఫియా.. అమ్మేయడానికి మీరెవరు? బాబుపై మార్గాని సీరియస్
కర్నూలులో ఆటో డ్రైవర్ల భారీ నిరసన..