కేవలం కాలింగ్, ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలతో చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందించాలని కొన్ని రోజుల క్రితం ట్రాయ్ అన్ని టెలికాం కంపెనీల
వరుసగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరలకు బ్రేక్ పడింది. నేడు (సెప్టెంబర్ 15) తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సహా చెన్నై, ఢిల్లీలో కూడా గోల్డ్ రేటు తగ్గింది.
టాలీవుడ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ సాయి దుర్గ తేజ్ (Sai Durga Tej)కు 38 ఏళ్లు.
బుల్లితెరపై బిగ్బాస్ రియాల్టీ షోకి ఉన్న క్రేజ్
వలసదారులపై మొదటి నుంచే కఠిన వైఖరి ప్రదర్శిస్తున్న..
బొద్దుగా ఉన్న వ్యక్తులు బరువు తగ్గడం...
ఇస్లామాబాద్: పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్ర...
జెమిని నానో బనానా ఏఐ చీర ట్రెండ్ ఎంత�...
ఆరోగ్యంగా తినాలంటే ఉప్పు , గ్లూకోజ్ �...
గుండె వ్యాధులు ఎక్కువగా పురుషులనే ప్...
భారత రాజ్యాంగమన్నా.. సుప్రీంకోర్టు అ�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణ గ్రూప్-1 ర�...
విభిన్న సంస్కృతులు, సంప్రదాయాల సమ్మే...
ఈ రోజుల్లో నడుమునొప్పి సాధారణంగా కని...
హెల్త్ ఆర్క్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్డబ్ల్�...
మహానేత వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి 16వ వర్ధం...
అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం(ఐఎస్ఎస�...
అనంత్ అంబానీ (Anant Ambani) స్థాపించిన వంతార�...
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మామూలుగా హీటెక�...
సాక్షి, విజయవాడ: ఏరికోరి సీఎం చంద్రబా�...
బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి జ్వాల గు�...
Sep 21 2025 7:35 PM | Updated on Sep 21 2025 7:35 PM
కొన్నిరోజుల క్రితం జపాన్ టూర్ వేసిన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి..
ఇక్కడికి వచ్చేసినా సరే ఆ దేశాన్ని మర్చిపోలేకపోతోంది.
తాజాగా మరిన్ని ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో షేర్ చేసింది.
జపాన్ టూర్ జ్ఞాపకాలు.. మర్చిపోలేకపోతున్న మీనాక్షి (ఫొటోలు)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 21-28)
దసరాకు ఊళ్లకు వెళుతున్న జనంతో కిటకిటలాడుతున్న బస్టాండ్ లు (ఫొటోలు)
45 ఏళ్ల సినీ కెరీర్.. కంప్లీట్ యాక్టర్.. మొదటి తెలుగు సినిమా ఏదంటే? (ఫొటోలు)
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కాశీ టూర్ (ఫొటోలు)
అప్పు తీర్చమన్నందుకు మహిళను చితక్కొట్టిన టీడీపీ నేతలు
దసరా ఉత్సవాలకు దుర్గగుడి ముస్తాబు
150 ఇళ్లను కూల్చేసిన హైడ్రా.. కరెంట్ తీగలతో మహిళల నిరసన
కాంతారా 2 ప్రమోషన్స్ షురూ..! రిషబ్ కోసం రంగంలోకి ప్రభాస్
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ పై పోతిన మహేష్ విమర్శనాస్త్రాలు