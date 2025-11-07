 Kamal Haasan: బార్బర్‌ షాపులో పనిచేసి.. విశ్వనటుడిగా ఎదిగి.. (ఫోటోలు) | Kamal Haasan birthday special photos | Sakshi
సినీరంగంలో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న లోకనాయకుడు (ఫోటోలు)

Nov 7 2025 1:16 PM | Updated on Nov 7 2025 1:37 PM

Kamal Haasan birthday special photos1
1/16

Kamal Haasan birthday special photos2
2/16

నాలుగేళ్లకే బాలనటుడిగా వెండతెరపై అడుగుపెట్టారు కమల్‌ హాసన్‌.

Kamal Haasan birthday special photos3
3/16

కానీ టీనేజ్‌లో ఇంట్లో నుంచి గెంటేస్తే బార్బర్‌ షాపులో పని చేశారు. కట్‌ చేస్తే భారతీయ సినీరంగంలో తనకంటూ ఓ చోటు సంపాదించుకున్నారు.

Kamal Haasan birthday special photos4
4/16

కథానాయకుడిగా, ప్రతినాయకుడిగా మెప్పించి ఉన్నత శిఖరానికి చేరారు. ఇంతింతై వటుడింతై అన్న చందంగా విశ్వనటుడిగా ఎదిగారు.

Kamal Haasan birthday special photos5
5/16

తెలుగు, తమిళ, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ, బెంగాలీ భాషల్లో అనేక సినిమాలు చేశారు.

Kamal Haasan birthday special photos6
6/16

ఇప్పటివరకు ఐదు జాతీయ అవార్డులు అందుకున్నారు.

Kamal Haasan birthday special photos7
7/16

సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆయన చేసిన సేవలకుగానూ భారత ప్రభుత్వం ఆయన్ని పద్మ శ్రీ, పద్మభూషణ్‌తో సత్కరించింది.

Kamal Haasan birthday special photos8
8/16

నేడు (నవంబర్‌ 7న) ఆయన 71వ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా కమల్‌ హాసన్‌ ప్రత్యేక ఫోటోలను చూసేయండి..

Kamal Haasan birthday special photos9
9/16

Kamal Haasan birthday special photos10
10/16

Kamal Haasan birthday special photos11
11/16

Kamal Haasan birthday special photos12
12/16

Kamal Haasan birthday special photos13
13/16

Kamal Haasan birthday special photos14
14/16

Kamal Haasan birthday special photos15
15/16

Kamal Haasan birthday special photos16
16/16

