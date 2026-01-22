 వేకేషన్‌ ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న చిన్నారి పెళ్లికూతురు అవికా గోర్ (ఫోటోలు) | Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వేకేషన్‌ ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న చిన్నారి పెళ్లికూతురు అవికా గోర్ (ఫోటోలు)

Jan 22 2026 9:04 PM | Updated on Jan 22 2026 9:04 PM

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos1
1/13

చిన్నారి పెళ్లి కూతురు ఫేమ్, హీరోయిన్ అవికా గోర్‌ వేకేషన్‌ ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేస్తోంది.

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos2
2/13

పట్టాయాలో చిల్ అవుతోన్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos3
3/13

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos4
4/13

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos5
5/13

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos6
6/13

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos7
7/13

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos8
8/13

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos9
9/13

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos10
10/13

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos11
11/13

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos12
12/13

Actress Avika Gor Enjoying Vacation Photos13
13/13

# Tag
Actress Avika Gor Enjoying vacation Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వేకేషన్‌ ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న చిన్నారి పెళ్లికూతురు అవికా గోర్ (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయకృష్ణ (ఫోటోలు)
photo 3

స్టన్నింగ్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఇషా రెబ్బా (ఫోటోలు)
photo 4

నిన్ను విసిగించడం నాకెంత ఇష్టమో!: భావన (ఫోటోలు)
photo 5

ఇప్పుడు స్టార్‌ సెలబ్రిటీస్‌.. పదేళ్ల కిందట ఎలా ఉన్నారంటే? (ఫోటోలు)

Video

View all
Tamil Nadu Elections TVK Symbol is Whistle 1
Video_icon

విజయ్ కి గుడ్ న్యూస్ TVK పార్టీ గుర్తు ఇదే..
RK Roja Satirical Punches on Nara Lokesh Over Redbook Politics 2
Video_icon

RK Roja: రెడ్ బుక్ అని తిరిగేవాళ్లకు వడ్డీతో ఇచ్చేద్దాం
Biyyapu Madhusudhan Reddy Funny Comments on Chandrababu Land Survey 3
Video_icon

బాబు భూ సెర్వే... చంద్రబాబుపై మధుసూదన్ రెడ్డి పంచులు
JC Prabhakar Reddy Sketch To Attack On Kethireddy Pedda Reddy House 4
Video_icon

కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి పై దాడి చేసేందుకు స్కేచ్ తెగించిన జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి
YS Jagan Holds Strategic Meeting with YSRCP MPs 5
Video_icon

వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీలతో వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక సమావేశం
Advertisement