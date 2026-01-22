వేకేషన్‌ ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న చిన్నారి పెళ్లికూతురు అవికా గోర్ (ఫోటోలు)

భారతదేశంలో బంగారం ధరలు ఊహకందని రీతిలో పెరుగుతూ ఉన్నాయి.
గత ప్రభుత్వం చేసినవన్నీ క్రెడిట్ చోరీ చేశాం.. ఇదీ అంతేగా సార్!!
హీరోయిన్ పూజా హెగ్డేకి అవకాశాలు దాదాపు తగ్గిపోయాయి.
టీమిండియా కెప్టెన్గా శుభ్మన్ గిల్ వరుసగా రెండో వన్డే సిరీస్ ఓటమిని ఎదుర్కొన్నాడు.
మిర్యాలగూడ అర్బన్: కదులుతున్న రైల్లో నుంచి దిగేందుకు ప్రయత్
ముంబై: మహారాష్ట్రలో హృదయ విదారక ఘటన చ�...
వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనా...
బాల్యంలోనే పెళ్లి, 20 ఏళ్ల వయస్సులోనే �...
అందరి లాగే తను కూడా ఆ గ్రామానికి కోడల�...
బరువు తగ్గడానికి కొవ్వు తగ్గించే మంద...
ప్రియురాలితో పాటు స్నేహితురాలిని హత�...
వ్యాపార దిగ్గజం ఆనంద్ మహీంద్రా ఎప్ప...
న్యూఢిల్లీ: ఉత్తర్ ప్రదేశ్ నోయిడాల�...
వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికా అధ్య...
జెరోధా వ్యవస్థాపకుడు , చీఫ్ ఎగ్జిక్య�...
జస్ట్ ఆరు పదుల వయసు దాటగానే ముఖంలో మ�...
అమెరికాలో నివశిస్తున్న ఓ భారత సంతతి �...
దేవుడ్ని మొక్కేటోళ్లు రోజూ చెప్పుకు�...
సాక్షి, గుంటూరు: గుంటూరు జిల్లాలో సంచ�...
డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటూ కోట్ల రూపాయలు...
దగ్గు మందు విషయంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వ...
బరువు తగ్గే జర్నీ నిబద్ధతతో కూడిన స్�...
నిజజీవిత కథలే చాలా సినిమాలకు ప్రేరణ. ...
పాట్నా: బీహార్లో అధికార జేడీ(యూ)కు చె...
పిల్లలతో ఇంటరాక్షన్ ఎపుడూ హృద్యంగా�...
భారత్ జనవరి 26న 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన�...
పెళ్లి పేరుతో బెంగళూరుకు చెందిన ఐటీ �...
దేశవ్యాప్తంగా పలు నగరాల్లో శరవేగంగా ...
లక్నో: ఇండిగో విమానానికి బాంబు బెదిర�...
గౌహతి: ఈశాన్య ప్రాంతంతో ఇతర ప్రాంతాల�...
ముంబై: బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొ�...
‘సినీ ప్రేక్షకులు మారిపోయారు. కేజీయఫ్, బాహుబలి, పుష్ప లాంటి భారీ యాక్షన్, ఎలివేషన్ ఉన్న సినిమాలకు తప్ప..
న్యూఢిల్లీ: దేశంలో వచ్చే ఫిబ్రవరి ఒకటి నుండి సిగరెట్లపై పన్న
బిగ్బాస్ షోతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రీతూ చౌదరి
Jan 22 2026 9:04 PM | Updated on Jan 22 2026 9:04 PM
చిన్నారి పెళ్లి కూతురు ఫేమ్, హీరోయిన్ అవికా గోర్ వేకేషన్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తోంది.
పట్టాయాలో చిల్ అవుతోన్న ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.
