రాహుల్ జిన్నా అయితే బావుంటుంది : జీవీఎల్‌

న్యూఢిలీ: ‘తన పేరు రాహుల్‌ సావర్కర్‌ కాదని... రాహుల్‌ గాంధీ’ అని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకుడు, రాహుల్‌ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి జీవీఎల్‌ నరసింహరావు మండిపడ్డారు. రాహుల్‌ గాంధీకి రాహుల్‌ జిన్నా అనే పేరు అయితే సరిగా సెట్‌ అవుతుందని విమర్శించారు. ముస్లింలను మెప్పించేలా రాజకీయాలు చేస్తున్నా రాహుల్‌కు సావర్కర్‌ అనే పేరు కంటే ముహమ్మద్ అలీ జిన్నా పేరు అయితే కరెక్ట్‌గా సరిపోతుందని ఎద్దేవా చేస్తూ ట్విట్‌ చేశారు.

నా పేరు రాహుల్‌ సావర్కర్‌ కాదు :

ఢిల్లీలో జరిగిన భారత్‌ బచావో ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ.. తాను నిజాలు నిర్భయంగా మాట్లాడతానని.. అందుకు ఎన్నటికీ క్షమాపణ చెప్పబోనని అన్నారు. తన పేరు రాహుల్‌ సావర్కర్‌ కాదని... రాహుల్‌ గాంధీ అంటూ బీజేపీ విమర్శలను తిప్పికొట్టారు. రాహుల్‌ వ్యాఖ్యలను బీజేపీ తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. కాంగ్రెస్‌ చేపట్టిన ర్యాలీ.. భారత్‌ బచావ్‌ కాదని, కాంగ్రెస్‌ బచావో అని జీవీఎస్‌ ఎద్దేవా చేశారు. కుటుంబంతో విహారయాత్రకు వెళ్లారంటూ హేళన చేశారు. అధికారం రాని కారణంగా వారు (కాంగ్రెస్ పార్టీ‌) పడుతున్న బాధలను ప్రదర్శించడానికే ఈ ర్యాలీని నిర్వహించారని కాంగ్రెస్‌ పార్టీని జీవీఎల్‌ నరసింహరావు దుయ్యబట్టారు.

The more appropriate name for you @RahulGandhi is RAHUL JINNAH. Your Muslim appeasement politics and mindset makes you a worthy legatee of Mohammad Ali Jinnah, not Savarkar. #RahulJinnah https://t.co/NzvAmuLxQB

— GVL Narasimha Rao (@GVLNRAO) December 14, 2019