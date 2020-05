మందు బాబులపై పేలుతున్న జోకులు

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : లాక్ డౌన్ సడలింపుల్లో భాగంగా వైన్ షాపులు తెరిచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వడంతో దేశ వ్యాప్తంగా పలు చోట్ల సోమవారం ఉదయం మద్యం దుకాణాలు తెరచుకున్నాయి. దీంతో దాదాపు 40 రోజులుగా నోట్లో చుక్క పడక ఆగమాగం అవుతున్న మందు బాబులు ఉదయాన్నే మద్యం దుకాణాల ముందు బారులు తీశారు. ఈ రోజు ఎలాగైనా నోట్లో చుక్క పడాల్సిందేనంటూ గంటల తరబడి లిక్కర్‌ షాపుల ముందు పడిగాపులు కాశారు. ఇక చాలా రోజుల తర్వాత లిక్కర్‌ షాపులు తెరచుకోవడంతో మందుబాబు పండగ చేసుకున్నారు.

కొన్ని చోట్ల వైన్‌ షాపులకు పూల దండలు వేసి పూజ చేసి చేశారు. మరికొందరు బ్యాండ్‌ బాజాతో మద్యం దుకాణాలకు తరలి వచ్చారు. కొన్ని చోట్ల భౌతిక దూరం పాటించక పోవడంతో మధ్యాహ్నమే వైన్‌ షాపులు మూసేశారు. ఢిల్లీలోని ఓ లిక్కర్‌ షాప్‌ వద్ద ప్రజలు భౌతిక దూరం పాటించకపోవడంతో లిక్కర్‌ స్టోర్‌ను అధికారులు క్లోజ్‌ చేశారు. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా పలు చోట్ల ముఖానికి మాస్క్‌లు ధరించాలని, భౌతి​క దూరం పాటించాలన్న నిబంధనలను పట్టించుకోకుండా మందు కోసం పోటీ పడ్డారు. దీంతో అక్కడక్కడ పోలీసులు తమ లాఠీలకు పనిచెప్పాల్సి వచ్చింది. ఇక మందు బాబుల విన్యాసాలపై సోషల్‌ మీడియాలో జోకులు పేలుతున్నాయి. మందుబాబుల తీరును నెటిజన్లు మీమ్స్‌ రూపంలో పంచుకుంటూ నవ్వులు పూయిస్తున్నారు.

మద్యం దుకాణం తెరచిన తర్వాత మందు బాబులు పరిస్థితి



After standing for 4 hours in line and then asking for a Breezer.#LiquorShops pic.twitter.com/X6cvvwjIHS — Akkshay (@akkshayjain1995) May 4, 2020

Corona?? What Corona?? Its Marriage type celebration with Band Bajaa as #LiquorShops open 🎷🎺😂🍻 pic.twitter.com/45hoFLZPqB — Rosy (@rose_k01) May 4, 2020