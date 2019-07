న్యూఢిల్లీ : కార్గిల్‌ అమరవీరులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నివాళులర్పించారు. కార్గిల్‌ విజయ్‌ దివస్‌ను పురస్కరించుకుని ఆయన ట్వీటర్‌లో తన సందేశాన్ని పోస్ట్‌ చేశారు. కార్గిల్‌ యుద్ద సమయంలో వీరోచితంగా పోరాడిన భారత మాత ముద్దు బిడ్డలకు ఆయన వందనాలు సమర్పించారు. ఈ రోజు మన సైనికులు ధైర్య, సాహసాలను గుర్తుచేస్తుందని పేర్కొన్నారు. మాతృ భూమిని కాపాడుకోవడం సర్వస్వం అర్పించిన అమరవీరులకు వినయపూర్వకంగా శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. అంతేకాకుండా కార్గిల్‌ గొప్ప తనాన్ని తెలిపేలా ఓ వీడియోను కూడా పోస్ట్‌ చేశారు.

ఆ క్షణాలు మరచిపోలేనివి..

కార్గిల్‌ యుద్ధ సమయంలో సైనికులను కలిసి వారితో ముచ్చటించడం ఎప్పటికీ మరచిపోలేనని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. 1999లో కార్గిల్‌ యుద్దం జరుగుతున్న సమయంలో తాను జమ్మూ కశ్మీర్‌తోపాటు, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో పార్టీ (బీజేపీ) కోసం పనిచేస్తున్నట్టు గుర్తుచేశారు. ఆ సమయంలో తనకు కార్గిల్‌ వెళ్లి.. మన వీర సైనికులను కలిసే అవకాశం వచ్చిందని తెలిపారు. అందుకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలను ఆయన ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.

During the Kargil War in 1999, I had the opportunity to go to Kargil and show solidarity with our brave soldiers.

This was the time when I was working for my Party in J&K as well as Himachal Pradesh.

The visit to Kargil and interactions with soldiers are unforgettable. pic.twitter.com/E5QUgHlTDS

— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2019