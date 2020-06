సాక్షి, న్యూఢిల్లీ : నిరుపేద‌లు, చిన్న, మ‌ధ్య‌త‌ర‌హా ప‌రిశ్ర‌మ‌ల‌కు నేరుగా డ‌బ్బు అందించేందుకు కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం నిరాక‌రించ‌డాన్ని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్‌గాంధీ త‌ప్పు బ‌ట్టారు. ఈ నిర్ణ‌యంతో దేశ ఆర్థిక వ్య‌వ‌స్థ‌ను నాశ‌నం చేస్తున్నార‌ని ఆయన దుయ్య‌బ‌ట్టారు. పేద‌ల‌కు తక్ష‌ణ‌మే 10వేల రూపాయలు అందించి వారిని ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. సూక్ష్మ‌, మ‌ధ్య‌తర‌హా ప‌రిశ్ర‌మ‌లపై క‌రోనా చూపిన ప్ర‌భావాల‌ను వివ‌రించిన ఓ వార్తా నివేదిక‌ను రాహుల్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. (బ్లాక్‌ మార్కెటింగ్‌ విషయలో కఠినంగా ఉంటాం )

Govt is actively destroying our economy by refusing to give cash support to people and MSMEs.

This is Demon 2.0.https://t.co/mWs1e0g3up

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 6, 2020