ప‌నాజి : గోవాలో మొద‌టి క‌రోనా మ‌ర‌ణం చోటుచేసుకుంది. 85 ఏళ్ల వృద్ధుడు చికిత్స పొందుతూ సోమ‌వారం మృతిచెందిన‌ట్లు ఆరోగ్య‌శాఖ మంత్రి విశ్వ‌జిత్ రాణె తెలిపారు. దీంతో క‌రోనాతో రాష్ట్రంలో మొద‌టి మ‌ర‌ణం చోటుచేసుకుంద‌ని పేర్కొన్నారు. బాధిత కుటుంబానికి ఆయ‌న సంతాపం ప్ర‌క‌టించారు. అయితే మంత్రి విశ్వ‌జిత్ అంత‌కుముందు చ‌నిపోయింద‌ని మ‌హిళ అని త‌న ట్విటర్ అకౌంట్‌లో పోస్ట్ చేయ‌గా, వెంట‌నే స‌రిదిద్దుకొని వృద్ధుడు అని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో క‌రోనా క‌ట్ట‌డికి క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు అమ‌లుచేస్తున్నామ‌ని, ప్ర‌తి జిల్లాలో ప్ర‌త్యేక బృందాలు ప‌రిస్థితిని ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు స‌మీక్షిస్తున్నాయ‌ని తెలిపారు. (చైనాతో రెండు యుద్ధాలు : వెనక్కి తగ్గేది లేదు )

