'నేను రావడం లేదు.. మీరు రావద్దు'

ముంభై : బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బ‌చ్చన్‌ ప్రతీ ఆదివారం ముంబైలోని జ‌ల్సా బంగ్లా ఇంటి వ‌ద్దకి వ‌చ్చి అభిమానుల‌ని ప‌ల‌క‌రించి వెళుతుంటారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని గత‌ కొన్నేళ్ళుగా పాటిస్తూ వ‌స్తున్నారు. అయితే ఈ ఆదివారం మాత్రం త‌న అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు ఎవ‌రిని రావొద్దని తన ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నాడు. ' ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా విస్తరిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి భారత్‌లో కూడా అడుగుపెట్టింది. ఇప్పటికే 93 మంది కరోనా బారీన పడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నో ఏళ్లుగా జల్సా బంగ్లాలో నన్ను కలవడానికి వచ్చే సంప్రదాయాన్ని పక్కనపెడదాం. ఇప్పటికైతే అభిమానులు ఎవరు జల్సా గేట్‌ వద్దకు రావద్దు. ఎందుకంటే నేను అక్కడికి రావడం లేదు. ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లోనే ఉండి త‌గిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల‌ని ' సూచించారు. (కరోనా: ఒక్కరోజే 97 మంది బలి)

T 3470 - To all Ef and well wishers an earnest request !PLEASE DO NOT COME TO JALSA GATE TODAY .. SUNDAY MEET am not going to come !

Take PRECAUTIONS .. be safe

Sunday का दर्शन Jalsa पे cancel है , कृपया कोई वहाँ जमा ना हों आज श्याम को ।

सुरक्षित रहें🙏🙏🙏 pic.twitter.com/USm4kZBEYo

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 15, 2020