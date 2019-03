‘ఇంటికి వెళ్లాలంటే భయమేస్తుంది’ అంటున్నారు బాలీవుడ్‌ ఖిలాడి హీరో అక్షయ్‌ కుమార్‌. ‘ఇంటికి రా చంపేస్తా’ అంటున్నారు ట్వింకిల్‌ ఖన్నా. అరే ఏమైంది వీళ్లిద్దరికి అని కంగారు పడకండి. అక్షయ్‌ చేసిన ఓ సాహసోపేతమైన స్టంట్‌ మూలానా వచ్చినవే ఈ వార్నింగ్‌లు, రియాక్షన్‌లు. యాక్షన్‌ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్న అక్షయ్‌.. తొలిసారి ‘ది ఎండ్‌’ అనే వెబ్‌ సిరిస్‌ల్‌ నటిస్తున్నారు. ఈ విషయం గురించి చెప్పడం కోసం అక్షయ్‌ ఏకంగా తన ఒంటికి నిప్పంటించుకుని స్టేజ్‌ మీదకు వచ్చారు. ఈ స్టంట్‌ చూసిన అక్షయ్‌ భార్య ట్వింకిల్‌ ఖన్నా.. ‘నీ ఒంటికి నువ్వే నిప్పంటించుకున్నావా.. ఇంటికి రా.. నిన్ను చంపేస్తాను. ఒకవేళ నువ్వు బతికి ఉంటే దేవుడా నాకు సాయం చెయ్యి’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

Now that’s something I’d actually be afraid of 😬 https://t.co/cqCqXDrbSs

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 5, 2019