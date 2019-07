సాక్షి, హైదరాబాద్‌ : తెలుగు టెలివిజన్‌ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు సీజన్‌ 3 ఆదివారం సాయంత్రం ప్రారంభమైంది. కింగ్‌ నాగార్జున అద్భుతమైన హోస్టింగ్‌తో ప్రేక్షకులను అలరించాడు. 15 సెలబ్రిటీలు కూడా బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌లోకి ఎంటర్‌ అయ్యారు. అయితే నిన్నటి బిగ్‌బాస్‌ ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించి నాగ్‌ ఓ ఆసక్తికరమైన ట్వీట్‌ చేశారు. ‘బిగ్‌బాస్‌తెలుగు3’ హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ ఆదివారం రాత్రి ట్విటర్‌ వరల్డ్‌వైడ్‌ ట్రెండ్స్‌లో నెంబర్‌ 1 గా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు. బిగ్‌బాస్‌ను ఆదరిస్తున్న వారందరికి ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ట్విటర్‌ ట్రెండ్స్‌కు సంబంధించి ఫొటోను కూడా ఆయన పోస్ట్‌ చేశాడు.

Thank uuuuuu for all the love!! #bigbosstelugu3 trending no 1 world wide last night😊 @StarMaa pic.twitter.com/3KpBTEAWbW

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) July 22, 2019