పటాస్‌, సుప్రీమ్‌, రాజా ది గ్రేట్‌, ఎఫ్‌2 వంటి సక్సెస్‌ ఫుల్‌ సినిమాలు టాలీవుడ్‌కు అందించిన క్రేజీ డైరెక్టర్‌ అనిల్‌ రావిపూడి బర్త్‌డే నేడు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అనిల్‌ రావిపూడి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా టాలీవుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు ట్విటర్‌ వేదికగా విషెస్‌ తెలిపారు. ‘హ్యపీ బర్త్‌డే టు మై డైరెక్టర్‌ అనిల్‌ రావిపూడి. మీతో కలిసి సినిమా చేయడం నా జీవితంలో మధురానుభూతిగా నిలిచిపోతుంది. మీరు మరిన్నే బ్లాక్‌ బస్టర్‌ విజయాలతో మరింత సంతోషంగా ఉండాలని మనస్పూర్థిగా కోరుకుంటూ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు’అంటూ మహేశ్‌ బాబు ట్వీట్‌ చేశారు. మెసేజ్‌తో పాటు అనిల్‌తో దిగిన ఫోటోను షేర్‌ చేశారు సూపర్‌ స్టార్‌.



ఇక తాను ఎప్పటికీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్ కా బాప్‌గా పిలిచే అనిల్‌ రావిపూడికి బర్త్‌డే విషెస్‌ అంటూ రామ్‌ పోతినేని ట్వీట్‌ చేశారు. అంతేకాకుండా సుధీర్‌ బాబు, లావణ్య త్రిపాఠి, అనసూయ, శ్రీనువైట్ల బాబి, హరీష్‌ శంకర్‌, అనిల్‌ సుంకర తదితరులు టాలీవుడ్‌ సక్సెస్‌ ఫుల్‌ డైరెక్టర్‌కు హార్ట్‌ ఫుల్‌ విషెస్‌ తెలిపారు. ఇక తనపై ప్రేమను కురిపిస్తూ, ఆశీర్వదించిన వారందరికీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు అంటూ అనిల్‌ రావిపూడి ట్వీట్‌ చేశాడు. ‘ఇక ప్రతీ బర్త్‌డేకు కుటుంబం, ఫ్రెండ్స్‌తో గడిపేవాడిని. ఈసారి మహేశ్‌ బాబుతో ఉండబోతున్నా. అదో కిక్కు. ఆయనతో సరదాగా టైమ్‌ స్పెండ్‌ చేసే అవకాశం వచ్చింది. మంచి కిక్‌ ఇచ్చే బర్త్‌డే ఇది’అని యువ డైరెక్టర్‌ పేర్కొన్నారు.

ప్రస్తుతం అనిల్‌ రావిపూడి మహేశ్‌బాబుతో ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’ సినిమా చేస్తున్నారు. సంక్రాంతికి విడుదల కానున్న ఈ చిత్ర టీజర్‌ను శుక్రవారం రిలీజ్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ టీజర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో సెన్సేషన్‌గా మారింది. ఇప్పటికే 12 మిలియన్‌ వ్యూస్‌కి పైగా సొంతం చేసుకున్న ఈ టీజర్‌ యూట్యూబ్‌ ట్రెండింగ్‌లో నంబర్‌ వనగా కొనసాగుతోంది. అంతేకాకుండా టీజర్‌ విడుదలైన క్షణాల్లోనే అత్యధిక లైక్‌లు, వ్యూస్‌ సోంతం చేసుకున్న చిత్ర టీజర్‌గా ‘సరిలేరు’ నయా ట్రెంట్‌ సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’ హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ ట్విటర్‌లో తెగ ట్రెండ్‌ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే.

Thanks a lot for your wishes sir. You made the journey memorable and working with you is a learning experience I will cherish forever.... 🤗🤗🤗🤗😊😊 https://t.co/fNU4tERQYe

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) November 23, 2019