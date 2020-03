కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నియంత్రణకు దేశంలోని షాపింగ్‌ మాల్స్‌, థియేటర్లు, రెస్టారెంట్లు అన్నింటినీ మూసివేసిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. కరోనాను అరికట్టేందుకు ఆదివారం ‘జనతా కర్ఫ్యూ’కు దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఇక ఈ మహమ్మారి ఆయా రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీని కారణంగా రోజువారి కూలీల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. కాగా ఈ వైరస్‌ ప్రభావంతో అతలాకుతలమైన వారిని ఆదుకునేందుకు బాలీవుడ్‌ దర్శకుడు అనుభవ్‌ సిన్హా ముందుకు వచ్చారు. (కరోనా: చప్పట్లు కాదు అవి ఇవ్వండి!)

Hi friends. I am looking for some volunteers within 3-4 Km of Infiniti Andheri. People who will pick up grains from Near Infiniti and take them to 3-4 different areas for distribution to the needy.

