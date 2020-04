83 साल के अरविंद त्रिवेदी जी (रावण) अपने घर पर अपना सीरियल रामायण देखते हुए ।।।।। #arvindtrivedi Who #played #ravan Role in #ramayan Is watching his own show..... 🙏🙏🙏🙏🙏 . जय सिया राम "रामायण" एक ऐसा काव्य जिसकी कीर्ति इस संसार में युग युगांतर तक विद्यमान रहेगी । इससे जुड़ने के लिए फॉलो कीजिये 🙏🙏 @ramayan_world @ramayan_world @ramayan_world @ramayan_world @dipikachikhliatopiwala @sunil_lahri @sagar.world @vindusingh @ddnational @vijaykavish53 #shriram #jayshriram #ramnavmi #ramseeta #ravan #ramayanback #ramayan #ramanandsagar #arungovil #dipikachikhlia #sunillahri #ramayan_world #ramcharitmanas #valmikiramayan #jayshriram #ramayana

A post shared by Seeta=Dipikachikhlia FC (@ramayan_world) on Apr 13, 2020 at 7:12pm PDT