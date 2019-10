సాక్షి, ముంబై: చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ మేకర్ షావోమి రెండ స్మార్ట్‌ఫోన్లను ఇండియాలో లాంచ్‌ చేసింది. రెడ్‌మి నోట్‌ 8, నోట్‌ 8 ప్రొ స్మార్ట్‌ఫోన్లను తీసుకొచ్చింది. అక్టోబరు 21నుంచి అమెజాన్‌ ద్వారా ఇవి విక్రయానికి వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. రెడ్‌మి నోట్‌ 8 సిరీస్‌లో రెడ్‌మి నోట్‌ 8, రెడ్‌ మి నోట్‌ 8 ప్రొ డివైస్‌లను ఇప్పటికే చైనా మార్కెట్లోకి వీటిని తీసుకు వచ్చింది.



రెడ్‌మి నోట్‌ 8 ఫీచర్లు

6.39 అంగుళాల డిస్‌ప్లే

1080x2340 పిక్సెల్స్‌ రిజల్యూషన్‌

ఆండ్రాయిడ్‌ 9 పై

క్వాల్కం స్నాప్‌డ్రాగన్‌ 665 సాక్‌

4 జీబీ ర్యామ్‌ , 64 జీబీ స్టోరేజ్‌

48+ 8 + 2 +2 ఎంపీ రియర్‌ క్వాడ్‌ కెమెరా

13 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా

4000ఎంఏహెచ్‌ బ్యాటరీ



ధరలు

4జీబీ/64జీబీ ధర రూ.9,999

6జీబీ/128జీబీ ధర రూ.12999



రెడ్‌మినో ట్ 8 ప్రో ఫీచర్లు

6.53 అంగుళాల డిస్‌ప్లే

1080x2340 పిక్సెల్స్‌ రిజల్యూషన్‌

మీడియా టెక్‌ హీలియో ప్రాసెసర్‌ జీ90టీ

ఆండ్రాయిడ్‌ 9 పై

6జీబీ ర్యామ్‌, 64 జీబీ స్టోరేజ్‌

4+8+2+2 ఎంపీ క్వాడ్‌ రియర్‌ కెమెరా

20 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా

4500ఎంఏహెచ్‌ బ్యాటరీ

ధరలు

6జీబీ/64జీబీ ధర రూ.14999

6జీబీ/128జీబీ ధర రూ.15,999

8జీబీ/128జీబీ ధర రూ.17999

