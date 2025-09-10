 మీడియా సమావేశంలో వైఎస్ జగన్ ప్రదర్శించిన వీడియోలు | Videos shown By YS Jagan Mohan Reddy press meet | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మీడియా సమావేశంలో వైఎస్ జగన్ ప్రదర్శించిన వీడియోలు

Sep 10 2025 5:49 PM | Updated on Sep 10 2025 5:49 PM

చంద్రబాబువన్నీ మోసాలే.. ఎన్నికల ముందు సూపర్‌సిక్స్‌ గురించి చంద్రబాబు ఏమన్నారనేది చూద్దాం. అప్పుడు ఇంటింటికీ పంపించిన బాండ్లు. వాటిలో ఏమేం చెప్పారు?. బాబు ష్యూరిటీ. భవిష్యత్తు గ్యారెంటీ. దీనిపై చంద్రబాబు, పవన్‌కళ్యాణ ఫోటోలు, సంతకాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా పథకాలపై చంద్రబాబు హామీల ప్రచార వీడియోల ప్రదర్శన..

ఇవన్నీ మోసాలు కావా?:

18 ఏళ్లు నిండిన మహిళలకు నెలకు రూ.1500 చొప్పున ఏడాదికి రూ.18 వేలు ఇచ్చావా?. ఆడబిడ్డ నిధి కింద రెండేళ్లకు రూ.36 వేలు బాకీ. ఈరోజు అనంతపురంలో సూపర్‌హిట్‌ పేరుతో సభ పెట్టావు. నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగం లేదా నెలకు రూ.3 వేల చొప్పున ఏడాదికి రూ.36 వేలు. రెండేళ్లకు రూ.72 వేలు బాకీ. అవి ఇవ్వనప్పుడు మోసం కాదా? అది నీ సూపర్‌సిక్స్‌ హామీ కాదా?

రాష్ట్రంలో మహిళలు ఎక్కడికి పోవాలన్నా మహిళలకు ఫ్రీ అన్నావు. కానీ పరిమిత బస్సుల్లోనే అనుమతి. ఇది మోసం కాదా?. 

ఏడాదికి మూడు గ్యాస్‌ సిలిండర్లు ఫ్రీ అన్నావు. కానీ గత ఏడాది ఒక్కటే ఇచ్చావు. ఈ ఏడాది ఒక్కటి కూడా లేదు. అంటే 6 సిలిండర్లకు గానూ, కేవలం ఒక్కటే ఇవ్వడం మోసం కాదా?. 

పీఎం కిసాన్‌ కాకుండా రూ.20 వేలు అన్నదాత సుఖీభవ కింద ఇస్తానన్నావు. అలా రూ.40 వేలు ఇవ్వాల్సి ఉండగా, కేవలం రూ.5 వేలు మాత్రమే ఇవ్వడం మోసం కాదా?.  

తల్లికి వందనం కింద రెండేళ్లకు రూ.30 వేలు ఇవ్వాల్సి ఉండగా, 30 లక్షల మందికి ఎగ్గొట్టి కేవలం రూ.13 వేలు మాత్రమే, ఇంకా చాలా మందికి రూ.8 వేలు మాత్రమే ఇవ్వడం మోసం కాదా?

గత ప్రభుత్వంలో అమలైన పథకాలు రద్దు చేయడం మోసం కాదా?  చేయూత, ఆసరా, సున్నా వడ్డీ, కాపు నేస్తం, ఈబీసీ నేస్తం, తోడు, చేదోడు, ఉచిత పంటల బీమా, విద్యాదీవెన, వసతిదీవెన, పిల్లలకు ట్యాబ్‌లు రద్దు చేశావు. ఇది మోసం కాదా?.. 

చంద్రబాబు చెప్పిన అబద్ధాలు, ఆయన చేసిన మోసంతో ప్రజల జీవితాలు తగలబడుతుంటే.. ఆయన సూపర్‌హిట్‌ పేరుతో బలవంతపు వేడుకలు. ఇది దారుణం.

# Tag
Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy Jagan Press Meet Chandrababu Naidu Kutami Prabhutvam

Related Videos By Category

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Advertisement
 