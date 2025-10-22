 జనాలకు జ్వరమొస్తే మంత్రిదా బాధ్యత?: గుమ్మిడి సంధ్యారాణి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు | Minister Gummidi Sandhya Rani Controversial Comments | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జనాలకు జ్వరమొస్తే మంత్రిదా బాధ్యత?: గుమ్మిడి సంధ్యారాణి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

Oct 22 2025 10:30 PM | Updated on Oct 22 2025 10:30 PM

# Tag
gummadi sandhya rani TDP Andhra Pradesh YSRCP

Related Videos By Category

Related Videos By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Advertisement
 