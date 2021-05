సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కరోనా వైరస్‌ కట్టడికి తెలంగాణ పోలీసులు విశేష కృషి చేస్తున్నారు. ఒకవైపు కర్ఫ్యూ పకడ్బందీగా అమలుచేస్తూనే కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా కట్టడి చర్యలు ముమ్మరంగా చేస్తున్నారు. అందులో​ భాగంగా మరో ముందడుగు వేసి కరోనా బాధితులకు అండగా నిలబడేందుకు ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కరోనా బాధితులకు ఉచితంగా భోజనం అందించే కార్యక్రమానికి గురువారం శ్రీకారం చుట్టారు. ఆహారం కావాల్సిన కరోనా బాధితులు వాట్సప్‌లో మెసేజ్‌ చేస్తే చాలు. ఆ వివరాలు చదవండి.



సత్యసాయి సేవా సంస్థ, స్విగ్గీ, బిగ్‌ బాస్కెట్‌, హోప్‌ సంస్థలతో కలిసి తెలంగాణ పోలీసులు ‘సేవా భోజనం’ పేరిట ఓ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. భోజనం అవసరమైన కరోనా బాధితులు ఉదయం 7 గంటలలోపు 77996 16163 నంబర్‌కు వాట్సప్‌లో వివరాలు పంపించాలి. హోం ఐసోలేషన్‌లో ఉన్నవారికి మాత్రమే ఈ సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు. వీరిలో చిన్నారులు, వృద్ధులకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలంగాణ పోలీస్‌ శాఖ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని డీఐజీ స్వాతిలక్రా ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులతో కలిసి ప్రారంభించారు. కరోనా బాధితులకు సద్దుదేశంతో ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమాన్నియితే దుర్వినియోగం చేయొద్దని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

చదవండి: జొమాటో సంచలనం: నోయిడాలో అమల్లోకి..

చదవండి: ఒకే రోజు లాక్‌డౌన్‌ ప్రకటించిన రెండు రాష్ట్రాలు

చదవండి: తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలకు ప్రధాని ఫోన్‌



Telangana State Police by taking support from @ssssoindia, @leadlife_india, @SwiggyCares, @bigbasket_com & Hope Organization has launched a “Free Food” (lunch) for COVID patients who are in isolation at their doorstep. pic.twitter.com/DemeRRhLR8

— Telangana State Police (@TelanganaCOPs) May 6, 2021