ఐపీఎల్‌-2023లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తొలి విజయం సాధించింది. అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 4 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ విజయం సాధించింది. 128 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌.. 19.2 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.

ఈ విజయంలో ఢిల్లీ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 41 బంతులు ఎదుర్కొన్న వార్నర్‌ 11 ఫోర్లతో 57 పరుగులు చేశాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో హాఫ్‌ సెంచరీతో చెలరేగిన వార్నర్‌.. ఓ అరుదైన ఘనతను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

ఐపీఎల్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ జట్టుపై అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా డేవిడ్‌ భాయ్‌ రికార్డులకెక్కాడు. ఇప్పటివరకు కేకేఆర్‌పై 26 మ్యాచ్‌లు ఆడిన వార్నర్.. 146 సగటుతో 1042 పరుగులు చేశాడు. అంతకుముందు ఈ రికార్డు ముంబై ఇండియన్స్‌ కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ(1040) పేరిట ఉండేది. తాజా మ్యాచ్‌తో రోహిత్‌ రికార్డును వార్నర్‌ బ్రేక్‌ చేశాడు. ఇక రోహిత్‌ తర్వాతి స్థానంలో 850 పరుగులతో శిఖర్‌ ధావన్‌ ఉన్నాడు.

చదవండి: IPL 2023: ఒకప్పుడు టీమిండియా కెప్టెన్‌.. ఇప్పుడు పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌!

David Warner has scored the most runs against KKR in IPL history, over takes Rohit.

An IPL GOAT - Warner. pic.twitter.com/yFCmRYItfL

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 20, 2023