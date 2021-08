Tokyo 2020 Olympics : టోక్యో వేదికగా ఒలింపిక్స్‌ 2020లో పురుషుల హాకీ సెమీస్‌లో బెల్జియంతో భారత హాకీ జట్టు తలపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. భారత కాలమానం ప్రకారం.. ఈ ఉదయం ఓయి హాకీ స్టేడియం నార్త్‌ పిచ్‌లో మ్యాచ్‌ ప్రారంభం కాగా.. సెకండ్‌ క్వార్టర్‌ ముగిసేసరికి 2-2 తేడాతో స్కోర్‌ సమం అయ్యింది.



భారత పురుషుల హాకీ సెమీస్‌లో బెల్జియంతో తలపడుతోంది భారత పురుషుల హాకీ జట్టు. తొలి క్వార్టర్‌లోనే బెల్జియంపై గోల్ చేసిన భారత్‌.. ఆపై బెల్జియంకు ఓ గోల్‌ అప్పజెప్పింది. ఆపై మరో గోల్‌తో 2-1తో నిలిచింది. మన్‌దీప్‌, హర్మన్‌ప్రీత్‌ చెరో గోల్‌ కొట్టారు. తొలి క్వార్టర్‌ ముగిసేసరికి.. భారత్‌ అత్యద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఇక రెండో క్వార్టర్‌ మొదలైన కాసేపటికే.. బెల్జియం ఆటగాడు అలెగ్జాండర్‌ హెన్‌డ్రిక్స్‌ గోల్‌ కొట్టడంతో స్కోర్‌ 2-2 అయ్యింది.

సెకండ్‌ క్వార్టర్‌ ముగిసేసరికి 2-2 తేడాతో స్కోర్‌ సమం అయ్యింది. బెల్జియం తరపున లూయిపరట్‌, అలెగ్జాండర్‌ హెన్‌డ్రిక్స్‌ చెరో గోల్‌ కొట్టారు. బెల్జియం డిఫెండింగ్‌ గేమ్‌ ఆడుతుండడంతో టీమిండియాపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.ఈ క్రమంలో మ్యాచ్‌ ఉత్కంఠ భరితంగా కొనసాగుతోంది.

I’m watching the India vs Belgium Hockey Men’s Semi Final at #Tokyo2020. Proud of our team and their skills. Wishing them the very best!

— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2021