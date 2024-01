Viral Videos: స్టీవ్‌ స్మిత్‌, షేన్‌ వార్న్‌ కొడుకుతో కలిసి క్రికెట్‌ ఆడిన జకోవిచ్‌

ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన ఓ ఛారిటీ టెన్నిస్‌ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా సెర్బియన్‌ స్టార్‌ నొవాక్‌ జకోవిచ్‌ క్రికెట్‌ ఆడాడు. జకో.. ఆస్ట్రేలియన్‌ స్టార్‌ క్రికెటర్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌, దివంగత స్పిన్‌ దిగ్గజం షేన్‌ వార్న్‌ తనయుడు జాక్సన్‌ వార్న్‌లతో కలిసి టెన్నిస్‌ కోర్టులోనే సరదాగా బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌ చేశాడు. ఈ సందర్భంగా స్టీవ్‌ స్మిత్‌, జాక్సన్‌ వార్న్‌లు సైతం కాసేపు జకోతో టెన్నిస్‌ ఆడాడు. స్టీవ్‌ స్మిత్‌ ఆటకు (టెన్నిస్‌) జకో ఫిదా అయ్యాడు.

