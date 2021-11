Dhananjaya de Silva gets out hit wicket in a hilarious manner: గాలే వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌లో శ్రీలంక బ్యాటర్ ధనంజయ డిసిల్వా దురదృష్టకర రీతిలో తన వికెట్ కోల్పోయాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 61 పరుగులు చేసిన ధనంజయ డి సిల్వా మంచి టచ్‌లో కనిపించాడు. అయితే వెస్టిండీస్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ గాబ్రియెల్ వేసిన 95వ ఓవర్‌లో.. రెండో బంతిని డి సిల్వా ఢిపెన్స్‌ ఆడగా అది ఎడ్జ్‌ తీసుకుని స్టంప్స్‌ను తాకబోయింది.

ఈ క్రమంలో బంతిని స్టంప్‌కు తగలకుండా డి సిల్వా ఆపడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే అతడు అనుకోకుండా తన బ్యాట్‌తో బెయిల్స్‌ని పడగొట్టాడు. దీని ఫలితంగా ధనంజయ డి సిల్వా హిట్‌ వికెట్‌ రూపంలో పెవిలియన్‌కు చేరాడు. కాగా టెస్టుల్లో హిట్‌ వికెట్‌గా వెనుదిరగడం అతడికి ఇది రెండోసారి. అధేవిధంగా టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో రెండు సార్లు హిట్‌ వికెట్‌గా ఔటైన రెండో శ్రీలంక ఆటగాడిగా ధనంజయ డి సిల్వా నిలిచాడు.

Here's the moment Dhananjaya de Silva becomes the second Sri Lankan to hit his own wickets twice in Test cricket. #SLvWI pic.twitter.com/DyGShkaByE

— 🏏FlashScore Cricket Commentators (@FlashCric) November 22, 2021