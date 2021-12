England All Out For 147 Vs Aus 1st Test Ashes Series.. యాషెస్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఇంగ్లండ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 147 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఆసీస్‌ బౌలర్లు ఆరంభం నుంచి ఇంగ్లండ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌కు చుక్కలు చూపిస్తూ కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్‌ చేయడంతో పరుగులు రావడమే గగనమైపోయింది.

ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటింగ్‌లో జాస్‌ బట్లర్‌ 39 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా.. ఓలీ పోప్‌ 35 పరుగులు చేశాడు. క్రిస్‌ వోక్స్‌ 21, హసీబ్‌ హమీద్‌ 25 పరుగులు చేశారు. ఇక ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన పాట్‌ కమిన్స్‌ సూపర్‌స్పెల్‌తో మెరిశాడు. 13 ఓవర్లు వేసి 38 పరుగులిచ్చి 5 వికెట్లు తీయగా.. మిచెల్‌ స్టార్క్‌ 2, జోష్‌ హాజిల్‌వుడ్‌ 2, కామెరాన్‌ గ్రీన్‌ 1 వికెట్‌ తీశారు.

