AUS VS ENG 1st T20: 3 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ ఆడేందుకు ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తున్న ఇంగ్లండ్‌ ఇవాళ (అక్టోబర్‌ 9) తొలి మ్యాచ్‌ ఆడింది. ఆథ్యంతం ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ హై స్కోరింగ్‌ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ 8 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఇంగ్లండ్‌.. ఓపెనర్లు జోస్‌ బట్లర్‌ (32 బంతుల్లో 68; 8 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు), అలెక్స్‌ హేల్స్‌ (51 బంతుల్లో 84; 12 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) చెలరేగడంతో నిర్ణీత ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 208 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేయగా.. ఛేదనలో ఆసీస్‌ వీరోచితంగా పోరాడి ఓడింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్‌ లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తున్న సందర్భంగా చోటు చేసుకున్న ఓ సన్నివేశం ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతుంది. వుడ్‌ వేసిన ఇన్నింగ్స్‌ 17వ ఓవర్‌ మూడవ బంతికి వేడ్‌ పుల్‌ షాట్‌ ఆడే ప్రయత్నం చేయగా.. బంతి టాప్‌ ఎడ్జ్‌ తీసుకుని గాల్లోకి లేచింది. క్యాచ్‌ అందుకునేందుకు వుడ్‌ స్ట్రయికర్‌ ఎండ్‌కు పరుగెడుతుండగా.. అప్పటికీ క్రీజ్‌ దిశగా బయల్దేరిన వేడ్‌.. వుడ్‌ను ఉద్దేశపూర్వకంగా గట్టిగా తోసేసి క్యాచ్‌ నేలపాలయ్యేలా చేశాడు.

