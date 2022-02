ఇంగ్లండ్‌ మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ కెవిన్‌ పీటర్సన్‌ పాన్‌కార్డును పోగొట్టుకున్నాడు. ప్రస్తుతం స్టార్‌స్పోర్ట్‌ బ్రాడ్‌కాస్టర్‌లో కామెంటేటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న పీటర్సన్‌ ఐపీఎల్‌ మెగావేలం కవర్‌ చేయడానికి భారత్‌కు వచ్చాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ పాన్‌కార్డు పోగొట్టుకున్నట్లు తెలిపాడు. ఈ విషయంలో తనకు సహాయం చేయాలంటూ ట్విటర్‌ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశాడు.

''నా పాన్‌కార్డ్‌ ఎక్కడో పోయింది. ప్లీజ్‌ నాకు సాయం చేయండి. కొన్ని కార్యకలాపాల కోసం పాన్‌కార్డు అవసరం ఇప్పుడు చాలా ఉంది. అయితే పాన్‌కార్డును ఎలా పొందాలో తెలియజేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా'' అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. కాగా పీటర్సన్‌ ట్వీట్‌కు భారత ఆదాయపు పన్ను శాఖ స్పందించింది. ''డియర్‌ కెవిన్‌ పీటర్సన్‌.. మీకు సహాయం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీ దగ్గర పాన్‌ వివరాలు ఉంటే మేము ఇచ్చే వెబ్‌సైట్‌ లింక్‌ను ఓపెన్‌ చేసి పాన్‌కార్డు రీ ప్రింట్‌కోసం ప్రయత్నించండి. ఒకవేళ పాన్‌కార్డు వివరాలు అందుబాటులో లేకపోతే రీప్రింట్‌ కోసం తమ శాఖకు దరఖాస్తూ చేసుకోవచ్చు'' అని తెలిపింది. దీంతో తన ట్వీట్‌కు స్పందించిన భారత ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులకు కెవిన్ పీటర్సన్​ కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు.

⚠️INDIA PLEASE HELP⚠️

I’ve misplaced my PAN card & travelling Mon to India but need the physical card for work.

Can some PLEASE PLEASE direct me to someone who I can contact asap to help me?

🙏🏽

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) February 15, 2022