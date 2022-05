Jyothi Yarraji Breaks Down Her National Record: తెలుగుతేజం యర్రాజీ జ్యోతి వేగానికి రికార్డులే పరుగు పెడుతున్నాయి. 16 రోజుల వ్యవధిలోనే ఆమె 100 మీటర్ల హర్డిల్స్‌లో ముచ్చటగా మూడో జాతీయ రికార్డును నెలకొల్పింది. తద్వారా తన రికార్డును తానే మళ్లీ మళ్లీ తిరగరాసుకుంటోంది. వుట్‌ (నెదర్లాండ్స్‌)లో జరుగుతున్న డి హ్యారీ స్చల్టింగ్‌ గేమ్స్‌లో మహిళల 100 మీటర్ల హార్డిల్స్‌ను ఆమె 13.04 సెకన్ల టైమింగ్‌తో ముగించి... కేవలం వారం రోజుల్లోపే తన రికార్డును సవరించింది.

అయితే ఈ ఈవెంట్‌ ఫైనల్లో జ్యోతి బరిలోకి దిగలేదు. మొదట ఈ నెల 10న సైప్రస్‌లో 13.23 సెకన్ల టైమింగ్‌తో ఇరవైఏళ్ల క్రితం (2002) అనురాధా బిస్వాల్‌ రికార్డు (13.28 సె.) చెరిపేసింది. తిరిగి ఈనెల 22న ఇంగ్లండ్‌లో 13.11 సెకన్ల టైమింగ్‌తో జ్యోతి తన రికార్డును తానే తిరగరాసింది. 22 ఏళ్ల జ్యోతి వేగవంతమైన టైమింగ్‌తో ఇదివరకే కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌కు అర్హత సంపాదించింది. బర్మింగ్‌హామ్‌ కామన్వెల్త్‌ క్రీడల్లోగా 13 సెకన్ల టైమింగ్‌ను నమోదు చేయాలని ఆమె లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Constant Rain of National records this season in 100 meters Hurdle Women by Jyothi Yarraji. Clocked 13.04 seconds in Netherlands today. Wind (+1.4). #Indian Athletics touching Heights. @Adille1 @ril_foundation @Media_SAI @WorldAthletics pic.twitter.com/ASEBp0ZSlZ

