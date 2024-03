ఐపీఎల్‌-2024 ఎడిషన్‌లో తొలిసారి ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు ఉప్పల్‌ స్టేడియం సిద్ధమవుతోంది. సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌- ముంబై ఇండియన్స్‌ మధ్య బుధవారం నాటి మ్యాచ్‌ కోసం ముస్తాబవుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌ చేరుకున్న ఇరు జట్లు ఉప్పల్‌ మైదానంలో ముమ్మరంగా ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్నాయి. ‍కాగా పదిహేడో సీజన్‌లో భాగంగా కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌తో తొలి మ్యాచ్‌ ఆడిన సన్‌రైజర్స్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైన విషయం తెలిసిందే.

THE CRAZE OF ROHIT SHARMA AT HYDERABAD...!!!!

- The Hitman is everyone's favourite, The Icon! 🙌 pic.twitter.com/c5rVEwtP9r

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 26, 2024