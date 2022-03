IPL 2022- Delhi Capitals: ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్‌ షేన్‌ వాట్సన్‌ ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు అసిస్టెంట్‌ కోచ్‌గా వ్యవహరించనున్నాడు. 41 ఏళ్ల వాట్సన్‌ కోచింగ్‌లోకి అడుగు పెట్టడం ఇదే తొలిసారి. ఢిల్లీ హెడ్‌ కోచ్‌ పాంటింగ్‌తో పాటు మరో ఇద్దరు అసిస్టెంట్‌ కోచ్‌లు అమ్రే, అగార్కర్‌లతో కలిసి అతను పని చేస్తాడు.

కాగా 2008నుంచి 2020 వరకు రాజస్తాన్, బెంగళూరు, చెన్నై జట్ల తరఫున వాట్సన్‌ మొత్తం 145 ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌ ఆరంభ సీజన్‌(2008)లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ మొయిడెన్‌ ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ గెలవడంలో వాట్సన్‌ పాత్ర మరువలేనిది. ఆ తర్వాత చెన్నైకి ఆడిన వాట్సన్‌ 2018లో ఐపీఎల్‌ ఫైనల్లో అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌తో జట్టుకు మూడో ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ అందించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించాడు.

Winner of the inaugural IPL in 2008 ➡️ Winner of the 2018 IPL and Player of the Final ➡️ Joins Delhi Capitals as Assistant Coach to help in the quest for our first IPL title 🤩

Join us in giving @ShaneRWatson33 a hearty welcome 💙#YehHaiNayiDilli #IPL2022 pic.twitter.com/EkCRcJpU4S