Ind Vs NZ 2nd Test Day 3: విజయానికి 5 వికెట్ల దూరంలో టీమిండియా

Ind Vs NZ 2nd Test Day 3: New Zealand 5 Wickets Down India 5 Wickets Away From Win: న్యూజిలాండ్‌తో రెండో టెస్టులో టీమిండియా పట్టు మరింత బిగించింది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 5 వికెట్లు పడగొట్టింది. విజయానికి ఐదు వికెట్ల దూరంలో నిలిచింది. కాగా ముంబై టెస్టులో రెండో రోజు ఆటలో భాగంగా భారత జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 325 పరుగులకు ఆలౌట్‌ కాగా... బౌలర్ల విజృంభణతో పర్యాటక జట్టు 62 పరుగులకే కుప్పకూలిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో టీమిండియా ఫాలో ఆన్‌ ఆడిస్తుందని అంతా భావించగా.. కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి మాత్రం బ్యాటింగ్‌ చేసేందుకు మొగ్గుచూపాడు.

ఈ క్రమంలో 70 ఓవర్లు ఆడిన తర్వాత 7 వికెట్లు కోల్పోయి 276 పరుగుల వద్ద ఉన్న సమయంలో టీమిండియా తమ రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను డిక్లేర్‌ చేసింది. దీంతో.. బ్యాటింగ్‌ దిగిన కివీస్‌ మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 45 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 140 పరుగులు చేసింది. టీమిండియా కంటే ఇంకా 400 పరుగులు వెనకబడి ఉంది.

డారిల్‌ మిచెల్‌ 60 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. రచిన్‌ రవీంద్ర(2), హెన్రీ నికోలస్‌ క్రీజులో ఉన్నారు. ఇక భారత బౌలర్లలో అశ్విన్‌.. కివీస్‌ ఓపెనర్లు టామ్‌ లాథమ్‌(6), విల్‌ యంగ్‌(20), రాస్‌ టేలర్‌(6)ను పెవిలియన్‌కు పంపి మూడు వికెట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అక్షర్‌ పటేల్‌కు ఒక వికెట్‌ దక్కింది. అదే విధంగా అక్షర్‌ బౌలింగ్‌లో టామ్‌ బ్లండెల్‌ రనౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు.

స్కోర్లు: టీమిండియా

తొలి ఇన్నింగ్స్‌: 325-10 (109.5 ఓవర్లలో)

రెండో ఇన్నింగ్స్‌: 276-7 d (70 ఓవర్లలో).

న్యూజిలాండ్‌

తొలి ఇన్నింగ్స్‌: 62-10 (28.1 ఓవర్లలో)

రెండో ఇన్నింగ్స్‌: 140-5 (45 ఓవర్లలో- మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి).